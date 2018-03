Couillard met au pas les Netflix et cie

Contrairement au gouvernement Trudeau, le gouvernement Couillard a décidé d’acquiescer aux doléances des chefs d’entreprise et d’exiger des sociétés étrangères de commerce électronique de percevoir la TVQ sur les biens et services vendus aux Québécois.

La perception de la TVQ par ces sociétés étrangères va devenir obligatoire à compter du 1er janvier prochain.

Dans le cadre du budget déposé hier, le ministère des Finances évalue à 227 millions de dollars par année les pertes fiscales liées à la TVQ qui n’est pas perçue par les cyber sociétés étrangères, comme les Netflix, YouTube, Amazon, Facebook... de ce monde.

Un tel manque à gagner en TVQ laisse entendre que ces sociétés étrangères vendent au Québec des biens et services (non encore taxés) pour au moins 2,3 milliards de dollars par année.

MALHEUREUSEMENT

Cela va prendre bien des années avant que le gouvernement du Québec réussisse à mettre au pas l’ensemble des sociétés numériques étrangères.

Sur les 227 millions $ de TVQ esquivés annuellement, le ministère des Finances prévoit récupérer à peine 48 millions $ lors de l’exercice financier 2019-20, soit 21 % de la TVQ normalement due.

Lors des trois exercices financiers suivants, le montant va graduellement monter, pour atteindre les 91 millions $ en 2022-23.

Encore là, cette somme de 91 millions $ ne représente qu’une fraction de 40 % de la TVQ à percevoir normalement.

Donc, comme on peut le constater avec les modestes prévisions du gouvernement Couillard, il y a loin de la coupe aux lèvres à ce chapitre de la perception de la TVQ sur les biens et services vendus au Québec par les sociétés électroniques étrangères.

DOLÉANCES JUSTIFIÉES

Comme ces ventes étrangères (de 2,3 milliards $ par année) sont non assujetties aux taxes de vente, soit la TVQ provinciale et la TPS fédérale, les entreprises québécoises crient à l’injustice fiscale et à la concurrence déloyale. Il en est de même avec les entreprises canadiennes des autres provinces.

On sympathise avec elles. Au Québec, par exemple, le fait de ne pas charger la TVQ (9,975 %) et la TPS (5 %) sur les biens et services que les sociétés étrangères du commerce électronique nous vendent représente en partant un « escompte » de 15 % par rapport aux mêmes biens et services vendus par nos entreprises locales.

Bien sûr, ce sont les consommateurs qui bénéficient actuellement de cet escompte... étranger.

Voilà pourquoi nombre d’entre eux déplorent les pressions exercées par nos chefs d’entreprise pour inciter les gouvernements de Québec et d’Ottawa à jouer « fair-play » en forçant les sociétés étrangères à percevoir les taxes de vente.

Quoi répondre à ces consommateurs ? Si on veut une société juste et équitable pour tous... la perception des taxes de vente fait partie du prix à payer !