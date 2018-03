Croire un tueur

Je veux bien croire Alexandre Bissonnette. La tuerie à la mosquée de Québec n’était peut-être pas le geste d’un islamophobe ultraviolent, ni un attentat terroriste, mais l’œuvre d’un homme très malade. Quiconque plaide coupable, se livrant corps et âme à la justice, n’a aucun intérêt à mentir. Surtout qu’il n’a pas cherché à se cacher derrière sa maladie mentale.

Quoi qu’il en soit, il va passer un minimum de 25 ans en prison. Ou y pourrir le reste de sa vie, car la loi canadienne le permet désormais. Personne ne va pleurer. Faire autant de mal, quelles que soient ses motivations profondes, ou leur absence, est impardonnable.

Cette attaque d’un non-musulman contre des musulmans dans une mosquée demeure à ce jour la seule du genre en Occident. Elle ne reflète d’aucune manière le climat de la société tolérante et ouverte où cela s’est passé. Je souhaite que cessent enfin les pressions pour faire du 29 janvier une journée contre l’islamophobie.

Car on ne sait rien, et on ne saura rien.

Qui sait ?

En plaidant coupable, Alexandre Bissonnette s’évite un procès. Les proches des victimes n’auront pas à revivre des moments douloureux, mais on ne connaîtra jamais le fond de l’histoire, les désirs du tueur. Mais est-ce si important ?

Alexandre Bissonnette n’a ni le profil, ni la vie, ni le langage corporel d’un fanatique de la race. Être d’accord avec Donald Trump en matière d’immigration, comme l’a révélé un mandat de perquisition, n’est pas un crime. Ni être pro-Israël, ou suivre la page Facebook de Marine Le Pen.

Et je vous en prie, remisez une fois pour toutes les rumeurs de triangles amoureux homosexuels, de tireurs multiples et autres scénarios absurdes issus d’esprits en mal de théories de conspiration.

Nous vivons dans un État de droit. Aujourd’hui l’a prouvé une fois encore.