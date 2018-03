Donald Trump applaudit Roseanne

Plus de 20 ans après avoir quitté les ondes, Roseanne est revenu mardi soir devant 18,2 millions d’Américains, parmi lesquels se trouvait nul autre que Donald Trump.

Le président des États-Unis a visiblement apprécié le premier épisode du sitcom ressuscité. Le lendemain, il s’est empressé de téléphoner à Roseanne Barr, la comédienne principale, pour l’encenser. Dans Roseanne, cette dernière joue une mère de famille pro-Trump issue du milieu ouvrier. La porte-parole du leader républicain, Sarah Huckabee Sanders, a confirmé que l’appel avait bel et bien eu lieu, rapporte CNN.

L’épisode de Roseanne présenté cette semaine comportait plusieurs flèches contre les démocrates. L’une d’entre elles reprochait à Hillary Clinton d’avoir menti, en faisant référence aux fameux tailleurs-pantalons qu’elle portait durant la plus récente campagne présidentielle. (« Liar, liar, pant suits on fire. »)

Auditoire républicain

Le succès retentissant de Roseanne, une des rares séries visant à plaire aux électeurs républicains, une tranche du public souvent oubliée par Hollywood, fait couler beaucoup d’encre. Selon Deadline, la comédie a récolté ses meilleures parts de marché dans des États remportés aisément par Trump en 2016, comme l’Oklahoma, le Missouri et l’Ohio. Sans surprise, Roseanne n’a pas obtenu de bons résultats à New York et Los Angeles, les deux plus importants marchés du pays, qui s’avèrent être deux villes fortement démocrates.

Donald Trump Jr. a aussi donné son assentiment au sitcom sur Twitter. Le fils du milliardaire a même suggéré à Roseanne Barr de prendre les commandes d’un talk-show de fin de soirée, puisque les téléspectateurs avaient envie d’un « point de vue alternatif ».