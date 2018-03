Elle pourra récupérer son pitbull jugé agressif

La propriétaire d’un pitbull agressif pourra récupérer son chien, même s’il a déjà été qualifié de « dangereux » au terme d’une longue bataille juridique, a tranché un juge municipal de Longueuil.

« Le retour de chiens à leurs propriétaires, après des incidents malheureux et parfois beaucoup plus graves que ce qui est arrivé dans la présente affaire, est loin d’être rare », explique le juge Pierre-Armand Tremblay dans son récent jugement.

La saisie de Cassy, un pitbull femelle maintenant âgée de 10 ans, est survenue en juillet 2016, lorsque la propriétaire avait appelé le 911 en raison de son frère violent.

Les policiers sont rapidement arrivés, pour être confrontés à trois pitbulls menaçants.

« [Les chiens] leur font sérieusement craindre pour leur sécurité », note le juge.

La situation avec le frère a rapidement été contrôlée, mais comme Cassy s’était montrée particulièrement agressive, elle a été saisie puisqu’elle était considérée comme « dangereuse ».

« Lécher les bottes »

La Ville voulait euthanasier Cassy, mais Thérèse Duquette s’y est farouchement opposée. C’est que Cassy « lui a sauvé la vie » lors d’une importante dépression en 2009, a plaidé sa propriétaire. Son pitbull l’écoute « au doigt et à l’œil », a-t-elle juré.

S’en est suivi une longue bataille judiciaire pour récupérer le chien.

Et Mme Duquette, qui s’était dite prête à « lécher les bottes » du procureur, n’a pas lésiné sur les moyens pour avoir gain de cause en retenant les services du célèbre avocat Julius Grey et d’une vétérinaire experte en médecine comportementale.

Cette experte a qualifié Cassy de « risque modéré pour la sécurité publique ». Et même si le pitbull n’a jamais agressé d’humain, il a déjà tué un autre chien.

Négligente

Le magistrat a toutefois noté que même si Thérèse Duquette se dit prête à suivre toutes les règles, cela n’a pas toujours été le cas dans le passé.

Il a rappelé qu’elle n’avait pas de permis pour ses trois chiens et qu’elle avait aussi « joué à la cachette » en ne déclarant pas ses chiens à la Ville de Longueuil.

Malgré tout, il a décidé de rendre Cassy à sa propriétaire, d’autant plus que cette dernière a depuis déménagé à Saint-Calixte, dans une résidence sans voisins immédiats.

Et même si Mme Duquette a eu une « attitude condamnable » dans le passé, elle a donné suffisamment de garanties pour lui permettre de récupérer son chien.

Malgré ce jugement favorable, Thérèse Duquette déplore de n’avoir toujours pas pu récupérer Cassy.

« Le procureur ne veut pas me la rendre, c’est de l’acharnement », a dit au Journal la femme qui craint un appel, étant donné qu’elle a peu de moyens.

La Ville de Longueuil, de son côté, n’a pas encore décidé si elle porterait la cause en appel.