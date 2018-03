Équipe-Canada: un beau défi pour Carey Price

Pour le moment, on ignore toujours quelles sont les intentions de Carey Price, une fois qu’il aura rangé ses jambières dans le vestiaire du Canadien.

Va-t-il faire un trait sur une saison marquée par des événements qui ont laissé planer des doutes sur son leadership ? Va-t-il faire le vide et penser à autre chose que le hockey ?

Ou encore, va-t-il sauter sur l’opportunité de participer au championnat du monde de hockey au Danemark dans quelques semaines ?

Il aurait l’occasion de participer à un tournoi qui, cette saison, permettra à l’équipe canadienne de choisir parmi un groupe intéressant de patineurs. Elliotte Friedman, de Sportsnet, laissait miroiter hier que l’équipe canadienne pourrait réunir quelques joueurs ayant gagné la médaille d’or à Sotchi.

› Puis-je vous rappeler que les Blackhawks de Chicago ne participeront pas aux séries éliminatoires ?

› Que les Oilers d’Edmonton ont également fait chou blanc.

› Que les Islanders et le joueur autonome sans restriction le plus convoité (John Tavares) ont de quoi faire sourire Martin Brodeur et Sean Burke.

› Que les Flames de Calgary ont quelques défenseurs de haut niveau et qu’ils seront en vacances à partir du 7 avril... comme Price.

Et le tableau est loin d’être complet.

› L’Avalanche du Colorado et les Panthers de la Floride pourraient également rater le tournoi printanier.

› Gardons aussi à l’esprit que quatre des douze meilleures formations de deux associations seront envoyées dans les boules à mites après le premier tour des séries. D’autres joueurs pourraient provenir du Lightning, des Maple Leafs, des Bruins, des Penguins, des Capitals et des Blue Jackets, dans l’Est. Dans l’Ouest, les Predators, les Jets, le Wild, des Golden Knights, des Sharks et des Kings ou des Ducks risquent toutes l’élimination après deux semaines de compétition.

Ça vous donne une petite idée du bassin de joueurs dont disposeront les décideurs de Hockey Canada.

Quelques gros noms

Connor McDavid, Carey Price, Ryan O’Reilly, John Tavares, Matt Duchene, Mike Hoffman, Matthew Barzal, Tyler Seguin, Jamie Benn, Mike Giordano, Dougie Hamilton, Jonathan Toews, Duncan Keith... Ils sont tous qualifiés pour l’équipe canadienne. À la limite, Nathan MacKinnon, Jonathan Huberdeau et Aaron Ekblad pourraient être disponibles, tout dépendant du résultat final le 7 avril.

Tout est en place pour bâtir une équipe intéressante, une équipe avec de la profondeur mais surtout avec beaucoup de ressources.

Évidemment, personne n’a encore confirmé sa participation au championnat du monde. Ça viendra dans les prochains jours et les rumeurs en provenance de l’Alberta indiquent que McDavid y serait. Déjà, c’est fort impressionnant.

Tout récemment, Marc Bergevin affirmait qu’il ne s’objecterait pas à ce que Price participe à l’aventure. Il a raison. Oublions la dernière saison. Je sais, il y a de ces moments où il vous a fait monter la moutarde au nez... et je vous comprends. Mais je ne suis pas de ceux qui suggèrent que Price devrait s’écarter de la compétition surtout après une saison où il a carrément manqué à ses responsabilités.

Pour retrouver ses attributs

Je crois plutôt que le championnat du monde, avec une équipe comme celle que le Canada affichera, pourrait justement lui fournir l’occasion de retrouver tous ses attributs.

Pourquoi attendre à l’an prochain ?

L’opportunité de récupérer une dose de confiance s’offre à lui.

Qui sait, peut-être que Sidney Crosby pourrait aller le rejoindre. Patrice Bergeron également. On ne misera pas de gros sous là-dessus, mais c’est tout de même une possibilité.

Qui sait ce que réserve le premier tour des séries ?

Et cette équipe n’aura pas à composer avec les contraintes du plafond salarial.

Il ne s’agit pas ici pour Price de racheter une saison où il a carrément laissé au vestiaire les standards qu’il avait établis au cours des dernières saisons.

Il s’agit plutôt de savoir...

› s’il peut retrouver cette assurance de jadis.

› s’il peut toujours changer la donne.

› s’il est toujours ce gardien d’exception.

Il peut toujours attendre à l’automne.

Mais pour l’instant, il a des réponses à fournir à ses employeurs. Peut-il encore tenir les guides du Canadien. Est-il toujours intéressé à le faire ? Mais ça, c’est une autre histoire.

Entre-temps, il pourrait toujours fournir une partie de la réponse en occupant le filet de l’équipe du Canada plutôt que de laisser ses employeurs dans l’incertitude.