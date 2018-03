Expulsion de diplomates: «nouvelle détérioration» des relations Moscou-Washington (Maison Blanche)

WASHINGTON | L’expulsion de 60 diplomates américains et la fermeture d’un consulat en Russie «marquent une nouvelle étape dans la détérioration» des relations entre Washington et Moscou, a affirmé jeudi soir la Maison Blanche.

La Russie a annoncé ces mesures plus tôt dans la journée, en réponse aux expulsions ordonnées par Washington et ses alliés après l’empoisonnement d’un ex-agent double russe au Royaume-Uni.

Les expulsions décidées par Moscou «marquent une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre les États-Unis et la Russie», a assené la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, dans un communiqué.

«L’expulsion cette semaine par les États-Unis, et plus d’une dizaines de nations partenaires ainsi que des alliés de l’Otan, d’agents russes du renseignement non déclarés a constitué une réponse appropriée face à l’attaque russe sur le territoire britannique», poursuit-elle. Avant de conclure: «la réponse de la Russie n’était pas inattendue, et les États-Unis y feront face.»

Le président américain Donald Trump a autorisé cette expulsion de diplomates russes sans précédent, même à l’époque de la Guerre froide. Jusqu’à récemment, M. Trump avait adopté un ton généralement conciliant à l’égard de son homologue russe Vladimir Poutine, tandis que des responsables de son administration ont dénoncé à plusieurs reprises les agissements de Moscou, et que son ministre de la Défense, Jim Mattis, cherchait à rassurer les alliés de Washington inquiets.