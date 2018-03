Gala Artis: une première nomination pour Ludivine Reding

La solide prestation de la jeune comédienne Ludivine Reding dans la série «Fugueuse», diffusée à TVA, lui vaut sa première nomination au prochain Gala Artis.

«Ça me fait vraiment plaisir. C’est tellement un rôle important pour moi», a dit, en larmes, celle qui prête ses traits à Fanny lorsque Gino Chouinard, l’animateur de «Salut Bonjour», lui a appris la bonne nouvelle, jeudi.

«De pouvoir faire un divertissement et en même temps dénoncer quelque chose et aider des gens, c’est la plus belle chose. Et que ce soit reconnu, ça me fait vraiment plaisir», a ajouté la comédienne de 21 ans.

Sophie Desmarais et Maripier Morin nommées

Ludivine Reding n’est pas la seule à obtenir une première nomination dans la catégorie «Rôle féminin – séries dramatiques saisonnières» pour le Gala Artis.

La comédienne Sophie Desmarais est aussi finaliste pour la première fois grâce à son rôle dans «L’imposteur».

En plus d’animer le gala en compagnie de Jean-Philippe Dion, Maripier Morin pourrait gagner un premier Artis pour son animation du jeu télévisé «Face au mur» et de son talk-show «Maripier».

Populaires auprès des jeunes

Deux artistes sont quant à eux nommés pour la première fois dans la catégorie «Émissions jeunesse». Le travail de Pier-Luc Funk dans «Le chalet», «Code G.», «Code F. rencontre Code G.» et «Med» pourrait lui valoir un trophée. Même comme pour Pascal Morrissette à la barre du magazine «Cochon-dingue».

Pour ses rôles dans «Faits divers» et «Les pays d’en haut», Fabien Cloutier a également la chance de mettre la main sur un tout premier prix, car il est nommé dans la catégorie «Rôle masculin – Séries dramatiques saisonnières».

Du côté des émissions de services, l’animateur Pierre-Yves McSween a été informé de sa première nomination au Gala Artis pour son émission «L’indice McSween».

La 33e édition du Gala sera diffusée sur les ondes de TVA le 13 mai.