Championnat du monde: Gallagher dit non, Drouin en mode attente

Il n’y aura pas une tonne de représentants du Tricolore au sein de l’équipe canadienne au Championnat du monde au Danemark. En plus de Carey Price, Brendan Gallagher a également décliné l’invitation.

À LIRE AUSSI: Carey Price a refusé l’invitation de représenter le Canada au Championnat du monde L’attaquant avait porté l’uniforme du Canada au Mondial de 2016 à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Il avait quitté la Russie avec la médaille d’or dans ses valises.

« J’ai reçu une invitation, mais je n’y participerai pas, a dit le petit ailier droit. Mon corps est trop magané. J’avais vraiment aimé mon expérience en Russie. C’était un immense honneur de représenter le Canada et de repartir avec l’or. Je dois toutefois prendre soin de mon corps et me reposer. Je pourrai aussi entreprendre mon entraînement plus rapidement. »

Rare conquête

Gallagher, qui a atteint cette saison pour la première fois de sa carrière le plateau des 30 buts, garde un très bon souvenir de sa participation au Championnat du monde, au printemps 2016.

« Je garde le souvenir de notre médaille d’or, a-t-il mentionné. À notre retour dans l’avion, je me rappelais mon dernier exploit collectif au hockey. Je crois que ça remontait à l’âge de 14 ou 15 ans, probablement dans les rangs bantam. Tu ne gagnes pas souvent un tournoi.

« C’est toujours difficile de dire non à Hockey Canada, a-t-il enchaîné. Tu ne sais jamais combien de chances tu auras de défendre les couleurs du pays. Mes obligations sont envers le Canadien et je dois m’assurer de revenir à 100 % la prochaine saison. C’était plus sage de dire non. »

Expérience unique

Voisin de Gallagher dans le vestiaire du CH au Centre Bell, Jonathan Drouin a manifesté son désir de s’envoler pour Copenhague.

« Je n’ai pas encore reçu d’appel d’Équipe Canada, a-t-il précisé. C’est un long tournoi, tu perds du temps d’entraînement et du repos. Mais je n’ai jamais vécu le Championnat du monde. C’est une expérience que j’aimerais vivre. Si le téléphone sonne, je risque fort de dire oui. »

À sa première saison complète à Montréal et dans un rôle de centre, Drouin n’a rien fait pour séduire Sean Burke et Martin Brodeur, qui ont comme mandat de construire l’équipe canadienne. L’ancien du Lightning a toutefois la réputation d’un joueur très talentueux et il pourrait former un duo intéressant avec Nathan MacKinnon si l’Avalanche ne parvient pas à se qualifier pour les séries.

Galchenyuk attendra

Alex Galchenyuk, quant à lui, pourrait jouer pour les États-Unis au Championnat du monde.