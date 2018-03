Heureuses, mesdames?

« Pourquoi “on” exclut-il la personne qui parle ? » demande Luce D. La question devrait plutôt être : quand le pronom « on » exclut-il la personne qui parle ? Réponse : quand « on » est employé au sens de « quelqu’un », de « tout le monde », de « n’importe qui » ou pour désigner « les gens » ou « l’opinion publique ». Exemple : on a cogné à la porte. Autre exemple : On croit à tort que le pronom « on » exclut toujours la personne qui parle. Dans la langue orale et de plus en plus à l’écrit, le pronom « on » remplace les pronoms personnels « nous », « tu » et « vous »... Exemple : Ma sœur et moi, on est allés à New York. Dans ces emplois, le participe passé ou l’adjectif prend le genre et le nombre du sujet que le pronom « on » remplace. Exemple : Alors, mesdames, on est heureuses ?