Il meurt après que son Tesla Model X ait pris en feu

Le conducteur d’un Tesla Model X est mort le 23 mars dernier après que son véhicule ait pris en feu.

Alors qu’il circulait sur l’autoroute 101 en Californie, cet électromobiliste a heurté de plein fouet un muret de sécurité. Suite à l’impact, le Tesla Model X est rapidement devenu la proie des flammes.

Une équipe d’ingénieurs de Tesla s’est rendue sur place afin de donner un coup aux pompiers qui s’affairaient à manipuler les batteries.

Comme on peut le constater en regardant les photos, la partie avant de ce Tesla Model X a été complètement détruite. On ignore si le tout a été causé par la force de l’impact, les flammes ou encore par le travail des pompiers.

Évidemment, en raison de la présence des batteries, un véhicule électrique ne réagit pas de la même manière qu’un véhicule à essence en cas d’impact. Comme lors des autres incidents similaires survenus par le passé, la sécurité de ce type de véhicule est remise en question.

Le conducteur a été transporté en ambulance à l’hôpital avant de succomber à ses blessures.

Bien que les conclusions de l’enquête n’aient pas été divulguées, tout laisse croire qu’il s’agirait d’une défaillance du système de conduite autonome Autopilot. La National Transportation Safety Board a dépêché une équipe d’experts afin d’investiguer sur cet accident fatal.

Here is the scene on Highway 101S in #MountainView where a #Tesla caught on fire pic.twitter.com/ksnidlFgsw