Le mauvais état des routes ne met pas en danger les citoyens, dit André Fortin

Le mauvais état de nos routes, ponts et viaducs ne met pas en danger les automobilistes et ne fait qu’affecter le confort de roulement, dit le ministre des Transports André Fortin.

«Les infrastructures du Québec sont sécures [sic]. Ici on parle du confort de roulement. On peut l’améliorer», a admis M. Fortin, jeudi, lors d’une mêlée de presse à l’entrée du caucus libéral.



Le Journal rapportait jeudi que la santé des infrastructures de transport pique du nez au Québec et que la somme à investir pour qu’elles soient dans un état jugé au moins satisfaisant a bondi pour atteindre 14,7 milliards $.



En effet, malgré d’importants investissements, la moitié des 30 900 km de routes est toujours dans un mauvais ou très mauvais état alors que la dégradation des ponts, viaducs, échangeurs est en chute. En valeur, plus de la moitié de ces ouvrages sont considérés en mauvais ou en très mauvais état.



M. Fortin se fait toutefois rassurant : cela ne veut pas dire qu’ils sont dangereux. «Il y a lieu d’améliorer l’entretien routier au Québec, mais les routes ne sont pas pires ce matin qu’elles l’étaient hier», a-t-il affirmé.



M. Fortin a ajouté qu’il a augmenté les investissements routiers de 4,6 à 4,8 milliards $. L’an dernier, malgré les investissements publics, le passif total du gouvernement pour les routes a atteint 14,7 G$, contre 12,8 G$ l’an dernier.



Malgré ces données produites par le MTQ, la ministre Dominique Vien estime de son côté que l’état des routes est tout à fait satsifant. «Vous viendrez voir dans ma région, je trouve qu’on en prend bien soin dans nos routes. C’est beaucoup d’argent qu’on a investi», a-t-elle lancé.



Pour Benoît Charrette de la CAQ, il faut prévoit le coût d’entretien des infrastructures dans le budget et augmenter la qualité des travaux.



«Il faut quand même admettre que les gouvernements qui se sont succédé n’ont pas pris la pleine mesure de cette problématique au fil des ans. Ça explique pourquoi malgré tout les argents qui sont mis, on peine revenir à un certain équilibre», a-t-il expliqué en entrevue.



Il réclame d’ailleurs que les appels d’offres du MTQ fassent davantage de place à l’industrie du béton, qui a une durée de vie plus longue que l’asphalte. «Si on peut y trouver un marché [au béton de la cimenterie de Port-Daniel] ça serait un moindre mal», a-t-il lancé en boutade.



Le député péquiste Martin Ouellet a dit de son côté qu’entretenir les routes, «c’est un choix de société» et que le PQ investirait davantage dans le maintien des infrastructures. Il a ajouté qu’il attendrait le dépôt du cadre financier vérifié par la Vérificatrice générale pour indiquer où le PQ couperait pour augmenter ce financement.



Le député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois affirme pour sa part qu’il faut mettre un frein à tout nouveau projet routier et réparer ce qui existe déjà. «Au lieu de promettre des troisièmes liens ou des prolongements d’autoroute, il faut prendre cet argent et s’occuper des routes actuelles. Au lieu de promettre des bouts de routes pour gagner des élections, il faut boucher les trous dans les routes qui existent déjà», a-t-il dit.