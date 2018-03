Le retour des casseroles ?

Qui a dit que la jeunesse québécoise est indolente ?

Pendant que des centaines de milliers de jeunes Américains descendent dans la rue pour défier la puissante NRA et demander au président de mieux encadrer la vente d’armes à feu semi-automatiques, des adolescentes du Québec sont en train de lancer un mouvement national pour... avoir le droit de porter des t-shirts bedaine et des bretelles spaghetti en classe.

Parlez-moi d’une cause importante !

UNE LUTTE COURAGEUSE

En entrevue à l’émission de Paul Arcand au 98,5 FM, l’instigatrice du mouvement Carré jaune a dit que c’était une question de liberté d’expression.

« On se sent étouffées et on a le goût de taper sur les barreaux de notre cellule », a-t-elle lancé à un Paul Arcand médusé devant une telle détermination.

J’espère que le blogueur Raif Badawi (condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison pour avoir « insulté l’Islam ») a pu entendre les propos de cette jeune militante féministe du fond de son cachot en Arabie saoudite. Idem pour les Iraniennes qui croupissent en prison pour ne pas avoir caché leurs cheveux.

Je suis sûr que ça leur ferait du bien d’entendre qu’ici aussi, on se bat courageusement pour la liberté d’expression !

Dans certains pays, on descend dans la rue pour avoir le droit de critiquer les autorités sans risquer d’être jeté en taule et torturé.

Ici, on se bat pour avoir le droit de porter une mini-jupe en classe.

Ben coudonc.

J’imagine qu’il faut prendre ça du bon côté. C’est la preuve que tout va bien dans le fabuleux royaume du Québec.

CONTRE LA MODE

Question quiz : que dirait-on si des enseignantes se pointaient à leurs cours vêtues comme des barmaids, ou si des enseignants portaient des shorts en lycra tellement serrés qu’on pourrait deviner leur religion ?

Pas sûr que les parents triperaient.

J’ose une question impertinente, qui me vaudra certainement une volée de bois vert : et si c’était juste une question de décorum ?

Tout comme on ne va pas à des funérailles vêtu comme si on sortait d’un rave (ou à un gala habillé comme la chienne à Jacques), on ne va pas à l’école habillé comme on s’habille un vendredi ou un samedi soir.

Oui, oui, je sais : je suis vieux jeu.

Mais que voulez-vous, c’est ma vision de l’école et de l’éducation.

L’école n’a pas à céder aux différentes modes. Au contraire, elle devrait résister aux modes, qu’elles soient vestimentaires, pédagogiques ou idéologiques.

L’école devrait être le temple du permanent, et non du temporaire. Du durable, et non du passager.

De l’impérissable, et non de l’éphémère.

On ne va pas à l’école pour se faire voir, pour améliorer son estime de soi ou pour exprimer sa personnalité, mais pour apprendre, c’est-à-dire : pour dialoguer avec le passé et pour échapper aux diktats de l’époque.

Mais, bon, à quoi bon tenir ce discours ? À notre époque obsédée par la nouveauté et la jeunesse, lancer de telles affirmations est perçu comme une preuve de sénilité.

Il faut être cool, ouvert, accepter le cellulaire, les écrans, les gadgets, les idéologies à la mode, les nouvelles pédagogies à gogo.

Et les bretelles spaghetti.