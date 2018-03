Les excuses des Oblats ne suffisent pas selon la présidente de Femmes Autochtones du Québec

En marge d’un important forum qui s’est conclu à Québec, jeudi, la présidente de Femmes Autochtones du Québec (FAQ) estime qu’il faudra plus que de l’argent pour compenser les maux causés par le père Alexis Joveneau.

Le Journal a récemment publié les témoignages de plusieurs Innus, victimes d’abus du père Joveneau qui a sévi durant près de 40 ans dans des communautés de la Basse-Côte-Nord. «On dirait que c’est la suite de ce qui s’est passé dans les pensionnats. En projetant l’image d’une bonne personne, il a exercé des formes de violences inacceptables, détruit des personnes», a indiqué Viviane Michel.

«Les excuses des Oblats ne pourront réparer tout le mal qu’a fait cette personne. On parle de compensations financières, mais il doit y avoir quelque chose de concret pour les victimes. Elles ont besoin de services, de soutien psychologique. C’est des états d’urgence qui se vivent après les dénonciations. Il y a des crises aussi qui se vivent à l’intérieur de ces communautés, des tensions avec des gens hypercatholiques. Si tu veux réparer, donne le soutien, pas juste le signe d’argent», a-t-elle ajouté.

Le plan d’action

Sous le thème On guérit ensemble, le Forum des Premières nations contre les agressions sexuelles s’est articulé autour de quatre objectifs; l’accessibilité aux services de prévention et d’intervention, la mobilisation, la collaboration avec les autres partenaires et la consolidation.

«Il est parfois difficile pour les gens des communautés d’accéder à des services. On joue constamment entre les juridictions provinciales et fédérales, et il y a des zones grises», a expliqué Marjolaine Sioui, directrice générale de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador et coprésidente du forum.

«Avec la problématique des agressions sexuelles, les gens nous ont aussi dit avoir besoin d’une certaine confidentialité. Parfois, ils peuvent ne pas se sentir à l’aise dans leur communauté et doivent avoir accès à des services externes», a-t-elle ajouté.

«On a entendu des dénonciations. Des gens nous ont dit c’est assez. C’est le début d’un long et beau cheminent pour une guérison collective», a lancé Mme Michel. Elle a ajouté que leur solution inclut aussi l’agresseur dans le processus de guérison, contrairement au système judiciaire «uniquement punitif».

«La suite des choses nous appartient», a pour sa part déclaré Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des chefs des Premières Nations, qui entend présenter les conclusions lors de la prochaine rencontre avec ses homologues.

Plus de souplesse

Invitée pour la conclusion du forum, la ministre québécoise de la Condition féminine Hélène David a annoncé une consultation sur la violence conjugale à laquelle les autochtones seraient invités. Mme Michel a candidement admis qu’elle l’avait apprise lors de l’annonce.

Par ailleurs, Mme David et son collège Geoffrey Kelley, ministre des Affaires autochtones, ont dit qu’ils allaient «trouver la souplesse nécessaire» dans les programmes gouvernementaux et leur application vis-à-vis la culture et les besoins des Premières Nations.