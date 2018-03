Les Hells Angels du pays seront réunis au Québec

C’est au Québec que les Hells Angels tiendront le plus gros rassemblement de motards dans tout le pays, l’été prochain.

Cet événement, qui verra les motards défiler sur leur Harley-Davidson en arborant leur veste ornée de la tête de mort ailée pendant qu’ils seront surveillés par de nombreux policiers, vise notamment à « promouvoir l’image du club et à discuter d’affaires », d’après un rapport du Service canadien de renseignements criminels.

Les policiers considèrent les Hells comme le groupe le plus dominant du crime organisé au pays, ayant notamment pris le contrôle du marché de la drogue au Québec.

L’endroit et les dates de cet attroupement, qui se déroule habituellement au mois de juillet, restent à être déterminés. On croit que les motards se réuniront quelque part sur la Rive-Sud.

Plus de 700 motards

On estime que l’événement pourrait regrouper plus de 700 ou 800 motards, dont les 450 membres en règle des Hells du pays, ainsi que des aspirants du gang et des porte-couleurs de ses nombreux clubs supporteurs.