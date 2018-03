L’êtes-vous ? La nomophobie, une recrue dans le portrait des stressés contemporains. Le mot a été créé il y a neuf ans et désigne les gens qui ont excessivement peur d’être séparés de leur téléphone mobile. Nombreux sont les plus jeunes qui ont toujours l’appareil en main et qui textent plus qu’ils ne parlent.

Quand les batteries flanchent, ils deviennent affolés, perdus, angoissés. Les nomophobes se sentent comme s’ils venaient de perdre l’usage de la parole et de l’ouïe en même temps. Plus de couverture réseau, ils paniquent. Au secours !

Une étude menée par Nokia a révélé (et il y a de cela 8 ans) que des utilisateurs consultent leur appareil jusqu’à 150 fois par jour, soit à peu près à toutes les 6 minutes. Leur téléphone est devenu une drogue, une extension de leur personnalité.

Et les petits

Les nomophobes seraient plus nombreux chez les hommes. Oui, le portable est plus commode que le conventionnel, mais il y a un panneau. À l’excès, peut s’installer un repli sur soi-même, une perte de convivialité.

De plus en plus, on note un manque de concentration dans les classes, dans les bureaux et sur les chantiers à cause de la petite cloche qui signale l’arrivée d’un message. Autre aspect inquiétant, c’est que les enfants qui ont leur portable sont de plus en plus jeunes.

Le cellulaire ne fait pas des dégâts que sur les routes. Est-il en train de devenir créateur d’une nouvelle maladie mentale ? Une laisse virtuelle ?

On devrait l’interdire à table, au golf et à moins de 3 mètres du lit.

