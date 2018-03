L’été sera crucial pour la survie de la baleine noire

Il ne reste plus que 450 baleines noires de l’Atlantique Nord dans le monde et des experts craignent sa disparition d’ici les 30 prochaines années si la mortalité causée par l’homme n’est pas réduite ou éliminée.

Pour la première fois en 24 ans, depuis que l’on observe de près les baleines noires, aucun nouveau-né n’a été vu cet hiver au large des États américains de la Georgie et de la Floride.

Les experts croient par ailleurs qu’il est peu probable que les baleines noires aient mis bas dans un autre endroit.

Les scientifiques estiment que les nombreuses baleines qui s’accrochent dans les filets de pêche et la disponibilité de la nourriture sont les causes de l’absence de bébés cette saison.

17 carcasses

L’absence de nouveau-nés n’est pas une bonne nouvelle puisque l’an dernier, 17 carcasses de baleines noires ont été retrouvées près des côtes canadiennes et américaines. Plusieurs décès ont été attribués à des collisions avec des bateaux ou des enchevêtrements dans des filets de pêche.

« Des données récentes montrent que les femelles ayant des blessures graves en raison des filets de pêche ont un taux de reproduction plus faible que les femelles qui n’ont jamais été empêtrées ou qui ont seulement subi des blessures mineures », dit Phil Hamilton, de l’Anderson Cabot Center for Ocean Life au New England Aquarium à Boston.

Signes d’adaptation

« Nous savons également qu’une baleine nageant avec des engins de pêche enroulés autour d’elle dépense beaucoup plus d’énergie, ce qui signifie qu’il faudra plus de temps à cette femelle pour se reproduire », a-t-il indiqué au Journal.

Phil Hamilton n’est pas prêt à condamner l’espèce malgré les sombres prévisions.

« Les baleines noires ont une longue vie et montrent des signes d’adaptation à l’évolution des habitats d’alimentation. Si nous pouvons simplement arrêter de les blesser et les tuer avec des cordes et des bateaux, elles ont une chance. J’espère que la gravité de la situation incitera les gestionnaires et l’industrie à prendre des mesures efficaces », souhaite-t-il.

Limite de vitesse

Le gouvernement du Canada a annoncé hier son plan de protection des baleines noires, qui prévoit entre autres une limite de vitesse de 10 nœuds imposée aux navires de 20 mètres et plus du 28 avril au 15 novembre, excepté pour certains secteurs où il n’y a pas de baleines.

« Les résultats de nécropsie démontrent que les collisions avec les navires ont joué un rôle dans un certain nombre de décès des baleines noires de l’Atlantique Nord. Le ralentissement des navires dans certaines zones critiques peut prévenir ces collisions », a expliqué le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

Il y aura également une surveillance aérienne et en mer accrue pour pouvoir repérer les baleines.

« Ces nouvelles mesures visent à protéger ces baleines en voie de disparition [...] et à réduire au minimum les pertes économiques éventuelles pour les économies locales », ont souligné M. Garneau et le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc.

La baleine noire

Mesure de 10 à 15 m

Pèse de 30 à 60 tonnes

Vit plus de 80 ans

Se déplace seule ou en petit groupe

Statut au Canada : en voie de disparition

Source: Baleine en direct