L’Océanic apprend à la dure à jouer du hockey de séries

« Je n’ai pas toutes les réponses (sur le jeu des Wildcats). On savait qu’ils sortiraient très forts. Ils jouaient leur vie et ils ne voulaient pas revenir ici à 1-3. Nos gars sont en train d’apprendre c’est quoi des matchs de playoffs. Il y en a plus de la moitié qui n’en ont jamais joué. Je leur ai dit que Moncton représentait un animal blessé et on n’a pas rivalisé au niveau de l’intensité. On s’est laissé déranger hier (mercredi) par des incidents qui font partie intégrante du hockey. Nous sommes tombés dans le mécontentement assez rapidement », explique Beausoleil.