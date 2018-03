L’Orchestre métropolitain lauréat du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

Le 33e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal a été attribué, jeudi, à l’Orchestre Métropolitain (OM). L’honneur est assorti d’une bourse de 30 000 $.

Dirigé par Yannick Nézet-Séguin, son directeur artistique et chef principal, l’OM a donné des concerts dans plusieurs célèbres salles d’Europe, l’automne dernier. C’est ce qui a charmé le jury, en plus du travail effectué auprès des jeunes, de la forte présence des musiciens dans la métropole et de la formation reçue au Québec dont ils font grandement écho.

Le président-directeur général de l’orchestre, Jean R. Dupré, a accueilli cette récompense avec fierté.

«Alors que nos vies sont de plus en plus connectées, il y a une chose toute simple que seul le contact avec l'œuvre d'art peut faire vivre, et c'est l'émotion: l'émotion du moment de beauté, du moment de mélancolie, partagé avec une foule, avec des artistes, avec des interprètes. Ce partage de l'émotion avec le public, dans toute sa force et dans toute son intimité, c'est la raison d'être de l'OM, et c'est ce qui fait vibrer Montréal», a-t-il exprimé dans un communiqué.

Cette année, les finalistes à l’obtention du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal étaient 100Lux, Les Éditions du remue-ménage, Phi Muse, Productions Porte Parole et Champ gauche, SBC galerie d'art contemporain, Wapikoni mobile ainsi que ATSA, Quand l'Art passe à l'Action, gagnant du premier Prix du jury.