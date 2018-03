Mitsou partage une photo «throwback» pour l'anniversaire de Céline Dion

Mitsou a souhaité un joyeux anniversaire à Céline Dion qui aura 50 ans le 30 mars prochain en partageant une photo «throwback» assez étonnante!

Sur l'image, on y voit les deux femmes grimées de la tête aux pieds alors qu’elles assistaient au gala ADISQ en 1988.

Disons que les jeunes femmes à l’époque n’ont pas choisi le maquillage et les vêtements les plus sobres, années 80 obligent. Allo le eye-liner et le smokey eye rose pastel!

Une publication partagée par Mitsou Gelinas (@mitsougelinas) le 29 Mars 2018 à 9 :08 PDT

«Chère Céline Dion d’amour, voici pour te faire rire, une journée avant ton anniversaire, le photo la plus étrange prise ensemble. À 50 ans ans, tu t’es améliorée pas mal, et j’ose penser que moi aussi!», lance l'animatrice radio sur ses réseaux.

Heureusement pour Mitsou et Céline, leurs looks se sont en effet nettement améliorés avec les années.