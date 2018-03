Les médias sociaux sont sur le banc des accusés par les temps qui courent. Comment réagir alors que des plateformes comme Facebook et Twitter semblent devenir des armes de manipulation politique massive ?

Le scandale Cambridge Analytica souligne les problèmes soulevés par les médias sociaux dans la sphère politique.

Cette firme a obtenu les données privées de millions d’usagers de Facebook par des méthodes douteuses et les a utilisées dans des opérations de microciblage qui auraient influencé le vote britannique en faveur du Brexit et (avec un coup de pouce de Poutine) contribué à faire élire Donald Trump.

On pourrait sauter à la conclusion que les médias sociaux sont une menace à la démocratie, mais ce serait exagéré.

Médias et démocratie

L’évolution des médias a toujours influencé le jeu politique, pour le meilleur et pour le pire.

Les craintes exprimées aujourd’hui sur la manipulation des esprits par les réseaux sociaux ressemblent à celles qu’on avait quand les campagnes électorales ont adopté les méthodes de la publicité commerciale télévisée.

Malgré ces craintes, les médias sociaux ont aussi eu des effets positifs sur les mouvements démocratiques progressistes à travers le monde.

Pendant le printemps arabe, par exemple, Facebook et Twitter ont aidé des millions de citoyens à se mobiliser pour faire entendre leur voix malgré la répression.

Samedi dernier, grâce à leur maîtrise des médias sociaux, des centaines de milliers d’étudiants américains ont ébranlé la toute puissante National Rifle Association et donné une leçon de mobilisation à leurs aînés.

Avant Donald Trump, les médias sociaux ont permis aux campagnes de Barack Obama de mobiliser tout un pan de l’électorat autrement peu enclin à voter.

Le côté sombre

Si les médias sociaux ont aidé la mobilisation de mouvements démocratiques et progressistes, ils ont aussi facilité la dissémination d’idées radicales nocives dans les démocraties libérales.

Aux États-Unis, les médias sociaux ont accentué la polarisation politique en transformant la délibération politique en chambre à échos où les citoyens finissent par n’entendre que les opinions — et souvent les informations fausses ou biaisées — qui accentuent leurs croyances, idéologies et préjugés.

Si on ajoute à cela la capacité de cibler des millions d’individus en utilisant des données personnelles privées obtenues sans consentement éclairé, comme l’ont fait les campagnes épaulées par Cambridge Analytica, on prend la mesure du risque que représente l’utilisation abusive des médias sociaux pour la démocratie.

Une réflexion nécessaire

Quoi qu’il en soit, les médias sociaux ne disparaîtront pas de sitôt et il importe d’abord de bien comprendre leur place dans nos démocraties.

Certains pourraient souhaiter une réglementation étroite du contenu qui circule sur ces plateformes, mais le remède serait sans doute pire que la maladie.

Ça ne signifie pas qu’il ne faut rien faire. La protection des renseignements personnels sur les réseaux sociaux est un enjeu sur lequel les autorités réglementaires et les entreprises en cause doivent agir, et vite.