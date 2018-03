Raonic tombe en quarts de finale

Le Canadien Milos Raonic a subi l’élimination en quarts de finale du tournoi de Miami mercredi en s’inclinant en trois manches de 7-5, 6 (1)-7 et 6 (3)-7 devant l’Argentin Juan Martin del Potro.

Raonic, 25e au classement de l’ATP et 20e tête de série, a claqué six as au premier set et commis aucun doubles fautes pour l’emporter 7-5. Il a brisé le service de Del Potro lors de la seule occasion qu’il a eue alors qu’il n’en a accordé aucune à son rival.

Del Potro, cinquième favori, a démontré pourquoi il était le joueur de l’heure sur le circuit de l’ATP lors du deuxième set. Malgré une fatigue apparente, le sixième joueur mondial a forcé la présentation d’une manche ultime en remportant le bris d’égalité en étant pratiquement sans faille, ne laissant qu’un petit point au Canadien.

Après que les deux joueurs se soient échangé deux bris de service chacun au cours de la dernière manche, Del Potro a aisément gagné le bris d’égalité.

Raonic et Del Potro avaient croisé le fer il y a deux semaines en demi-finale du tournoi d’Indian Wells, en Californie. L’Argentin avait eu le dessus en deux manches de 6-2 et 6-3 avant de vaincre Roger Federer en finale.

En demi-finale, Del Potro affrontera l’Américain John Isner, 17e raquette mondiale et 14e tête de série de l’épreuve.