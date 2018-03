Un non-cycliste à Copenhague

J’ai passé les cinq derniers jours à Copenhague, la ville qu’on nous cite tant en exemple comme La Mecque du cyclisme et le Vatican du transport en commun. C’est une ville magnifique, raffinée et avec une population hautement civilisée.

Je sais que nombre de Montréalais dits avant-gardistes rêvent de Copenhague. Elle est souvent citée en exemple. Mon constat : soyons prudents avec les comparaisons. Copenhague est une ville beaucoup moins grosse et moins éclatée. À la limite, on serait bien plus proche de Québec. Avec les rues en pente, l’hiver dur, la pauvreté et la dimension de la ville, toutes les comparaisons que font les Montréalais rêveurs d’écologie sont risquées.

Du transport en commun de qualité

Commençons par le transport collectif. Impressionnant. Un réseau complet, propre, qui roule comme une horloge suisse. J’ai adoré l’expérience. Le Danois moyen n’utilise pas nécessairement le transport en commun parce qu’on lui a fait la morale à propos de la planète. Il l’utilise parce que c’est un excellent service.

La Ville a réellement investi dans tous les modes de transport en commun. Un métro exceptionnel pour une ville de moins d’un million d’habitants, des autobus et... un tramway en devenir, comme à Québec ! La Ville a investi en quantité, et aussi en qualité.

Et le paradis du vélo ?

Pour ce qui est du vélo, je commencerai par préciser que je ne suis pas anti-vélo comme plusieurs aiment le véhiculer. Je considère que la bicyclette fait partie des moyens de transport utiles dans la diversité d’une ville.

Par contre, je décroche quand j’entends prêcher les ayatollahs de la religion du vélo ou lorsque je reçois les messages des pratiquants trop zélés sur les réseaux sociaux. Le vélo roule en ville, mais la ville ne tourne pas autour du vélo.

J’étais curieux de voir comment la cohabitation se vivait avec autant de cyclistes qu’à Copenhague. Insistons sur le fait que la ville est planche comme la surface d’un comptoir et que l’hiver y est beaucoup moins dur qu’ici. Le froid est moins intense et, sauf exception, la neige tombe en assez faibles quantités et fond avec soleil du lendemain. Cela facilite le vélo.

Quelques observations. À Copenhague, on respecte les règles. Les automobilistes respectent toutes les règles et sont plus courtois. C’est une différence avec le Québec. Mais la bien plus énorme différence, c’est la discipline des cyclistes ! Ici, les cyclistes respectent toutes les règles, les feux de circulation, les arrêts. Ils descendent de leur vélo chaque fois que c’est la règle.

Les cyclistes signalent toutes leurs intentions avec les gestes du bras. Zigzaguer entre les voitures ? Même pas imaginable. Lorsqu’une piste cyclable existe, ce qui est très fréquent, tous les vélos y demeurent. Les cyclistes se disciplinent entre eux et grondent les contrevenants.

Je sais déjà que les cyclistes diront que ce serait plus facile d’être discipliné en présence de bonnes infrastructures conçues pour les vélos. En ce début de printemps, je répondrai que les cyclistes encourageraient la population à souhaiter l’adaptation des routes s’ils se comportaient de façon appropriée plutôt que d’agir comme si la route leur appartenait.