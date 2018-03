CHARLOTTETOWN – Le hockey est parfois un sport injuste aux yeux de ceux qui écopent la défaite.

Malgré leur domination aux lancers (37-19), sans omettre les quelques rondelles qui ont percuté les poteaux, les Islanders ont plié l’échine mercredi soir et ils trainent désormais de la patte par 1-2 dans cette série au meilleur de sept parties face aux Remparts.

«Antoine Samuel a été très efficace. Même si le résultat a été décevant, le processus était bon et on doit poursuivre dans la même veine. Sans aucun doute, nous venons de jouer notre meilleur match de la série. Pour gagner, on devra cependant être meilleurs dans tous les aspects», a mentionné Jim Hulton, jeudi matin, au terme d’une séance d’entrainement optionnelle à laquelle une quinzaine de joueurs ont participé.

«À cette période de l’année, les joueurs doivent conserver leur énergie. Ce sera d’autant plus vrai si nous devons jouer à compter de vendredi quatre matchs en cinq soirs pour compléter cette série (en sept).»

Manque de punch

Les Islanders ont compté huit buts lors des trois premiers matchs. Six d’entre eux ont été réussis lors du match #1 et le vétéran Keith Getson revendique la moitié de cette production.

«Marquer des buts s’est avéré le problème récurrent de notre équipe pendant toute la saison. Pour gagner, nous devrons compter quelques buts pas très jolis et conserver un volume élevé de lancers», a rappelé Hulton qui dirige la 14e offensive du circuit Courteau.

Avantage Samuel

Qui plus est, à l’autre bout de la patinoire, le gardien Matthew Welsh n’a pas connu son meilleur match, étant victime de trois buts sur 18 lancers.

Andrew Picco l’a battu d’un lancer frappé de la ligne bleue, Matthew Grouchy lui a glissé la noire entre les pattes et à bout de bras Jesse Sutton a lobé la rondelle par-dessus sa jambière. «Welsh doit être meilleur et il le sait. Mercredi, les Remparts ont capitalisé sur nos revirements. Le momentum a maintes fois changé de côté comme s’il s’agissait d’un match de tennis.

«Par ailleurs, ils ont exercé de la pression sur nos défenseurs. On devra s’ajuster et ne pas laisser la frustration prendre le dessus.»

Un projet sur le glace

En décembre dernier, les membres d’un comité de travail recommandaient l’érection d’un nouvel amphithéâtre multifonctionnel de 5000 sièges dans la capitale de l’Ile du Prince-Édouard.

Force est de croire que ce projet demeurera au stade embryonnaire pendant plusieurs mois. Aucun financement pour les études préliminaires n’a été inclus au prochain budget de la ville.

Dans un article publié par le quotidien The Gardian, le maire Clifford Lee, dont l’actuel mandat se terminera en novembre, a précisé qu’un membre de son cabinet serait mandaté pour discuter avec les autres paliers de gouvernement. Les coûts d’érection de ce complexe sont estimés entre 74 et 81 $ millions. Au dernier recensement Charlottetown comptait 36 000 habitants et la province de l’IPE 146 000 résidents.