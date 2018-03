16 activités pour le congé pascal

Pour certains, Pâques est synonyme de chocolat et de brunchs copieux. Mais pour d’autres, c’est l’idée d’un long week-end de congé qui les titille davantage. Vous avez peur de manquer d’activités pour vous divertir d’ici le retour au travail ? Le Journal vous propose 16 manières de profiter pleinement de cette fin de semaine.

Katherine Levac

Photo Jean-Francois Desgagnes Envie de douceur pour le long week-end ? Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir Velours, le tout premier one-woman-show de Katherine Levac ? La jeune comique sera du côté de Valleyfield ce soir, puis à Sainte-Thérèse demain pour dérider les foules avec son spectacle salué unanimement par la critique depuis sa première en février dernier.

♦ Ce soir à la salle Albert-Dumouchel de Valleyfield et demain au Théâtre Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse

Cinéma à la maison

Photo Agence QMI Pâques a beau être moins populaire au septième art que des fêtes comme Noël ou l’Halloween, elle n’est tout de même pas en reste. Pour vous mettre dans l’esprit, pourquoi ne pas dévorer vos chocolats en famille devant un film comme Hop ? Et si les lapins et poussins vous lassent, vous pouvez toujours profiter du long congé pour (re)découvrir Le dernier Jedi, le plus récent chapitre de la saga Star Wars, arrivé en DVD et sur demande cette semaine.

Émile Proulx-Cloutier

Photo Agence QMI, Pascale Lévesque Si vous avez été aussi charmé que nous par le dernier opus d’Émile Proulx-Cloutier, ses spectacles prévus ce week-end sont probablement déjà à votre agenda. Sinon, c’est l’occasion parfaite de découvrir Marée haute, le véritable bijou arrivé sur les tablettes des disquaires en novembre dernier.

♦ Ce soir au Cabaret BMO de Sainte-Thérèse et demain au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme

Un week-end sucré à Mont-Saint-Grégoire

Photos courtoisie Alain Demers Les épicuriens seront nombreux à mettre le cap sur Mont-Saint-Grégoire au cours du long week-end pascal. La capitale non officielle (mais presque !) des cabanes à sucre propose sept établissements pour se sucrer le bec avec de la tire sur la neige ou encore un copieux repas arrosé d’une généreuse quantité de sirop d’érable.

Musée pour enfants

Si votre marmaille ne sait plus quoi faire de ses dix doigts, emmenez-la au Musée pour enfants de Laval. L’établissement du boulevard Curé-Labelle demeure ouvert tout le week-end, offrant aux jeunes différentes possibilités, dont celle de créer leur propre pièce de théâtre ou encore de côtoyer leurs personnages animés préférés grâce à son studio muni d’une caméra et d’un écran vert.

♦ Le Musée pour enfants, 3805, boulevard Curé-Labelle, Laval

L’Orangeraie

Photo courtoisie Gunther Gamper La pièce de théâtre L’Orangeraie continue de faire sa route sur les scènes de la province. Cette fable romanesque, adaptation du roman de Larry Tremblay récompensé à plusieurs reprises depuis sa publication en 2013, dépeint le quotidien de deux jumeaux ayant grandi dans le tourment de la guerre. Elle met aujourd’hui en vedette, entre autres, Jean-François Casabonne et Jean-Moïse Martin.

♦ Ce soir au Théâtre du Vieux-Terrebonne et demain au Théâtre des Deux-Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ludovick Bourgeois en tournée

Photo Agence QMI, Dario Ayala Ludovick Bourgeois montera demain soir sur la scène du Cabaret théâtre du Vieux Saint-Jean pour présenter les pièces de son premier album lancé l’automne dernier. Le plus récent vainqueur de La Voix profite également de sa tournée pour rendre un hommage musical à son père, Patrick Bourgeois, emporté par le cancer en novembre dernier, en ajoutant à son répertoire quelques titres des B.B.

♦ Demain au Cabaret-théâtre du Vieux Saint-Jean

Des classiques au petit écran

Photo courtoisie Ceux qui préfèrent profiter du long congé pour recharger leurs batteries au cours d’un marathon de cocooning seront heureux d’apprendre que la chaîne Prise 2 a dépoussiéré les plus grands classiques pascals. Jusqu’à dimanche, on pourra donc y revoir de grands films tels que Jésus de Nazareth et Les 10 Commandements.

La fièvre du disco

Photo Jean-Francois Desgagnes Il ne reste que quelques jours pour succomber à la fièvre du disco qui balaie le Théâtre Saint-Denis. Nico Archambault et la troupe de la comédie musicale Saturday Night Fever se produiront dans la métropole jusqu’à dimanche, redonnant vie au personnage mythique de Tony Manero, incarné au grand écran par le non moins légendaire John Travolta dans les années 1970.

♦ Tout le week-end au Théâtre Saint-Denis

Le temps des sucres au Jardin botanique

Photo courtoisie Jardin botanique Un repas complet inspiré de la cabane à sucre comprenant entre autres du jambon fumé à l’érable, une tourtière et des oreilles de crisse sera servi chaque jour du 30 mars au 29 avril.

♦ Lieu : Restaurant du Jardin botanique. 4101, rue Sherbrooke Est. Métro Pie-IX.

Une chasse aux œufs au Zoo Ecomuseum

Photo Victoria de Martigny Une chasse aux œufs se tiendra samedi et dimanche dans le seul zoo extérieur de l’île de Montréal, au cours de laquelle petits et grands pourront rencontrer divers animaux de la faune québécoise tout en mangeant du chocolat distribué par le lapin de Pâques.

♦ Lieu : 21125, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, Montréal. Autobus 419 Express John Abbott.

La patinoire de l’Atrium Le 1000

Photo courtoisie Fanny Ducharme La patinoire de l’Atrium Le 1000, située au rez-de-chaussée du plus haut édifice de la métropole, sera ouverte pendant tout le week-end de Pâques dès 11 h

♦ Lieu : 1000, rue De La Gauchetière. Métro Bonaventure.

Une chasse aux œufs au Musée Grévin

Photo courtoisie Musée Grévin Des œufs seront cachés un peu partout de vendredi à lundi dans ce musée de cire au centre-ville de Montréal, où les plus curieux seront récompensés par des chocolats.

♦ Lieu : 5e étage du Centre Eaton de Montréal (705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal). Métro McGill.

Du bricolage au Musée des beaux-arts de Montréal

Photo courtoisie Musée des beaux-arts Des activités ludiques pour permettre aux jeunes enfants d’interagir avec leurs parents auront lieu de vendredi à lundi au Musée des beaux-arts de Montréal : ateliers de peinture, de dessin et de création de marionnettes, axés sur les expositions du musée. L’occasion parfaite de bricoler en famille tout en abordant des thèmes historiques.

♦ Lieu : 1380, rue Sherbrooke Ouest (Métro Guy-Concordia).

Un brunch au Richmond

Photo courtoisie Richmond En plus de proposer un brunch très chocolaté de quatre services le premier avril, ce restaurant du quartier Griffintown organisera également une chasse aux œufs pour les enfants en plus d’offrir du vin chaud et des shooters sur glace aux parents. Le brunch coûte 45 $ pour les adultes et 20 $ pour les enfants de moins de 13 ans.

♦ Lieu : 377, rue Richmond, Montréal (Métro Georges-Vanier).

Chasse aux cocos à la ferme Quinn

Photo Jay Trott Du vendredi au lundi, des balades en tracteur auront lieu toutes les 30 minutes de 10 h à 15 h dans cette ferme de l’ouest de l’île afin d’observer les animaux et de participer à une chasse aux œufs de Pâques dans une ambiance champêtre.