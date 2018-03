23 adresses pour partir à l’aventure dans Verdun

Verdun a définitivement le vent dans les voiles depuis quelques années. Plusieurs entrepreneurs décident de s’installer dans cet arrondissement qui est de plus en plus populaire auprès des jeunes Montréalais.

La faune commerciale est donc pas mal plus attrayante qu’elle l’a déjà été. Attrapez vos jumelles et enfilez votre kit de safari (ou pas), et direction Verdun!

Voici donc 23 adresses pour partir à l‘aventure



1. Palco

Une publication partagée par Bar Palco (@barpalco) le 1 Sept. 2017 à 4 :04 PDT

2. Bar Social

Une publication partagée par Montreal Foodie (@eat.love.montreal) le 4 Févr. 2018 à 1 :16 PST

3. Benelux

Une publication partagée par M (@myleneetartifice) le 25 Juin 2017 à 6 :27 PDT

4. Les Street Monkeys

Une publication partagée par LES STREET MONKEYS 🐒🐒🐒 (@lesstreetmonkeys) le 25 Juil. 2017 à 12 :56 PDT

5. Honi Honi

Une publication partagée par Honi Honi (@honihonimtl) le 7 Déc. 2017 à 9 :39 PST

6. Fromagerie Copette & Cie

Une publication partagée par Fromagerie Copette & Cie (@fromageriecopette) le 4 Déc. 2017 à 9 :55 PST

7. Maltéhops

Une publication partagée par A N N I E R O B I (@annie.robi) le 25 Mars 2018 à 10 :41 PDT

8. Maison de thé chat noir

Une publication partagée par Cha Noir (@maisondethe.chanoir) le 27 Janv. 2018 à 2 :42 PST

9. Station W

Une publication partagée par Marie-Ève Taillefer (@oiseaudeville) le 11 Avril 2015 à 1 :04 PDT

10. Saint-Henri micro-torréfacteur

Une publication partagée par Saint-Henri micro-torréfacteur (@cafesainthenri) le 19 Janv. 2018 à 7 :12 PST

11. Le Baobab Café

Une publication partagée par P A T R I C I A D O U C E T (@patdou) le 22 Févr. 2016 à 2 :27 PST

12. Blackstrap BBQ

Une publication partagée par Blackstrap BBQ (@blackstrapbbq) le 2 Févr. 2018 à 9 :01 PST

13. La Queue de Poisson

Une publication partagée par Djéfa (@djefood) le 25 Mars 2018 à 6 :07 PDT

14. Restaurant Wellington

Une publication partagée par Wellington Apportez votre vin (@restaurant_wellington) le 16 Févr. 2018 à 11 :55 PST

15. Sweet Lee’s

Une publication partagée par Ghyslène 🦄 🌈 (@xjgii) le 12 Oct. 2017 à 3 :08 PDT

16. Bagel St-Lo

Une publication partagée par Bagel St-Lo (@bagelstlo) le 21 Sept. 2017 à 10 :36 PDT

17. Belle Province

Une publication partagée par La Belle Province (@la_belleprovince) le 28 Oct. 2015 à 6 :12 PDT



18. Café de la Troisième

Une publication partagée par Café de la troisième (@cafedelatroisieme) le 13 Mars 2018 à 4 :52 PDT

19. Pigor

Une publication partagée par Restaurant PIGOR (@restaurantpigor) le 27 Déc. 2017 à 3 :15 PST

20. Confortable

Une publication partagée par Resto/bar (@confortable_mtl) le 18 Déc. 2017 à 6 :49 PST

21. Le 5e / Épicerie Loco

Une publication partagée par Restaurant Well (@restaurantwell) le 12 Janv. 2018 à 11 :43 PST

Une publication partagée par Épicerie LOCO (@epicerieloco) le 2 Déc. 2017 à 8 :29 PST

22. Crèmes Boboule

Une publication partagée par Solneige Diaz (@solneige) le 1 Juil. 2017 à 7 :34 PDT

23. La librairie de Verdun

Une publication partagée par Ali (@inayali) le 11 Août 2016 à 10 :44 PDT

Ouverture au printemps 2018 : Le Trèfle

Si vous aimez Montréal autant que nous, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!