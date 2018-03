À Montréal: sept activités à faire en famille pour Pâques

MONTRÉAL – En plus d’annoncer l’arrivée du printemps, le congé pascal est aussi l’occasion de se sucrer le bec en famille. Voici sept activités incontournables à faire d’ici lundi pour célébrer Pâques à Montréal.

Le temps des sucres au Jardin botanique

Courtoisie Jardin botanique

Un repas complet inspiré de la cabane à sucre comprenant entre autres du jambon fumé à l’érable, une tourtière et des oreilles de crisse sera servi chaque jour du 30 mars au 29 avril au restaurant du Jardin botanique. Lieu: 4101, rue Sherbrooke Est. Métro Pie-IX.

Une chasse aux oeufs au Zoo Ecomuseum

Courtoisie Victoria de Martigny

Une chasse aux oeufs se tiendra samedi et dimanche dans le seul zoo extérieur sur l’île de Montréal. Petits et grands pourront rencontrer divers animaux de la faune québécoise tout en mangeant du chocolat distribué par le lapin de Pâques. Lieu: 21125, chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue. Autobus 419 Express John Abbott.

La patinoire de l’Atrium Le 1000

Courtoisie Fanny Ducharme

La patinoire de l’Atrium Le 1000, située au rez-de-chaussée du plus haut édifice de la métropole, sera ouverte pendant tout le weekend de Pâques dès 11 h. Lieu: 1000, rue de La Gauchetière. Métro Bonaventure.

Une chasse aux oeufs au Musée Grévin

Courtoisie Musée Grévin

Des oeufs seront cachés un peu partout de vendredi à lundi dans ce musée de cire au centre-ville de Montréal, où les plus curieux seront récompensés par des chocolats. Lieu: 5e étage du Centre Eaton de Montréal (705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal). Métro McGill.

Du bricolage au Musée des beaux-arts de Montréal

Courtoisie Musée des beaux-arts

Des activités ludiques pour permettre aux jeunes enfants d’interagir avec leurs parents auront lieu de vendredi à lundi au Musée des beaux-arts de Montréal, tels des ateliers de peinture, de dessin et de création de marionnettes axés sur les expositions du musée. L’occasion parfaite de bricoler en famille tout en abordant des thèmes historiques. Lieu: 1380, rue Sherbrooke Ouest (Métro Guy-Concordia).

Un brunch au Richmond

Courtoisie Richmond

En plus de proposer un brunch très chocolaté de quatre services le 1er avril, ce restaurant du quartier Griffintown organisera également une chasse aux oeufs pour les enfants, en plus d’offrir du vin chaud et des shooters sur glace aux parents. Le brunch coûte 45 $ pour les adultes et 20 $ pour les enfants âgés de moins de 13 ans. Lieu: 377, rue Richmond, Montréal (Métro Georges-Vanier).

Chasse aux cocos à la ferme Quinn

Courtoisie Jay Trott

Du vendredi au lundi, des balades en tracteur auront lieu toutes les 30 minutes de 10 h à 15 h dans cette ferme de l’ouest de l’île afin de visiter les animaux et de participer à une chasse aux oeufs de Pâques dans une ambiance champêtre. Lieu: 2495, boulevard Perrot à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (à 40 minutes du centre-ville de Montréal)