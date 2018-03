De nombreux messages: les artistes souhaitent «Bonne fête» à Céline

Pas moins de 25 artistes témoignent leur amour à l’interprète de Pour que tu m’aimes encore. Cette liste inclut plusieurs Québécois l’ayant côtoyée au fil du temps, comme Luc Plamondon, Julie Snyder et Gregory Charles, mais aussi quelques personnalités ayant contribué à propulser sa carrière anglophone, comme David Foster (réalisateur des succès The Power of Love et All by Myself) et Diane Warren (l’auteure-compositrice de Because You Loved Me et Love Can Move Mountains).

« Quand, le 19 juin 1981, le Québec te découvrait, tu avais 13 ans. Déjà, on te prédisait un brillant avenir. Est-ce que, un seul instant, tu as pensé que tu allais séduire la planète entière ? Pour notre plus grand bonheur et surtout pour notre plus grande fierté, à force de travail, tu y es arrivée ! René et toi n’avez jamais ménagé vos efforts pour y arriver et encore aujourd’hui, tu prouves à tous que « le seul endroit où le succès arrive avant le travail, c’est dans le dictionnaire ». J’ai peine à croire que tu franchis la cinquantaine, et pourtant... Aujourd’hui, je ne suis ni mage ni devin, Céline, mais j’ai néanmoins une certitude : tu n’es pas et tu ne seras jamais au bout de tes talents ni au bout de tes rêves, et c’est pour ça que je suis persuadé que tu nous réserves encore de bien belles surprises, et c’est tant mieux pour toi, mais aussi pour nous. Je te souhaite, très chère Céline, un très heureux anniversaire, entourée des personnes que tu aimes et qui te procurent le plus vrai et le plus grand des bonheurs. »