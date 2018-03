Il changeait les étiquettes pour des plus récentes

Si vous avez acheté un paquet de saucisses au commerce Les Volailles et Gibiers du Marché et qu’elles semblaient déjà périmées, c’est possible, puisqu’au moins un employé modifiait les dates sur les étiquettes de certains des produits.

C’est pourquoi le petit kiosque situé à l’intérieur du marché Jean-Talon, à Montréal, a écopé d’une amende de 2500 $ en décembre dernier. Celle-ci s’ajoute à deux autres contraventions, notamment parce que certains employés ne portaient pas de couvre-chef pendant la préparation des aliments, pour un total de 4250 $.

Après avoir reçu une plainte du public, deux inspectrices de la Ville de Montréal se sont présentées au commerce en novembre 2016. Elles ont retrouvé dans une poubelle des pellicules plastiques recouvertes de jus de viande crue portant des étiquettes de produits.

Pas une première

C’est en comparant ces étiquettes à celles des produits qui se trouvaient dans un réfrigérateur du commerce, dont du filet et des rillettes de porc, des lardons fumés et du foie gras, qu’elles ont découvert la manœuvre frauduleuse.

« Les produits avaient été réemballés et la première date d’emballage avait été changée pour une plus récente », notait une inspectrice dans son rapport.

Photo courtoisie, MAPAQ

Photo courtoisie, MAPAQ

Un employé avait alors avoué que le changement d’étiquettes avait été fait le matin même.

Extrait du rapport

« La date d’emballage originale était du 29 septembre 2016 et la nouvelle étiquette mentionne une date d’emballage du 23 novembre 2016 » –Une inspectrice

Le propriétaire du commerce, Michel Morin, a affirmé au Journal que c’est un de ses employés qui avait pris l’initiative de changer les emballages puisque certains d’entre eux étaient abîmés. Celui-ci a été remercié depuis et les protocoles ont été changés, a ajouté le propriétaire, bien qu’il n’ait pas été possible de vérifier ces faits.

Pourtant, son commerce avait déjà été pincé pour les mêmes raisons en 2014 et avait fait l’objet d’un reportage dans Le Journal.

Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.