Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Main basse sur la ville

Photo courtoisie

Ce moyen-métrage documentaire de Martin Frigon plonge dans le dédale économique et urbain de Montréal et tente d’exposer la poignée de riches propriétaires responsables pour les nombreux gratte-ciel et tours à condos qui pullule au centre-ville de la métropole. Le film tire notamment inspiration du travail du journaliste de The Gazette Henry Aubin et d’un film italien du même nom réalisé par Francesco Rosie en 1963. Une table ronde sur l’urbanisme corporatif et le pouvoir citoyen accompagnera le film de 44 minutes. *Ce soir à 19h au cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Je sors

Musique : Sylvan Esso

Photo courtoisie

Le duo électro-pop Sylvan Esso est en concert ce soir à Montréal dans le cadre d’une tournée qui les amènera dans plusieurs villes d’Amérique du Nord et d’Europe. La formation américaine a dévoilé un peu plus tôt cette année une toute nouvelle chanson intitulé PARAD(w/e)E à l’émission Jimmy Kimmel Live. L’artiste Suzi Analogue assurera la première partie de ce spectacle pop. *Ce soir à 20h au Théâtre Corona, 2490 rue Notre-Dame Ouest

Théâtre : Le Nom

Photo courtoisie

Cette pièce originalement écrite par le dramaturge norvégien Jon Fosse et mise en scène par Dominique Leduc raconte l’histoire d’une adolescente enceinte de retour dans la maison parentale en compagnie d’un autre jeune adolescent inconnu. S’en suit un huis clos où toute la famille devra composer avec les deux jeunes et leur plus important problème: trouver un nom pour cet enfant. Cette production théâtrale sera présentée jusqu’au 21 avril. *Ce soir à 20h au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Musique : ToKaTaNoKa et Dakka

Photo courtoisie

Ce concert présente le duo de musiciens de ToKaTaNoKa, une formation mixant le talent du percussionniste québécois Olivier Bussières et Maider Martineau qui met à profit sa connaissance de la musique et culture du Pays basque. Le chanteur reggae Dakka sera aussi du spectacle pour une soirée qui promet d’être haute en couleur. *Ce soir à 20h30 au Club Balattou, 4372 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : Jalouse

Photo courtoisie

Cette comédie dramatique des cinéastes français David et Stéphane Foenkinos suit une professeure de lettres divorcée qui devient tout d’un coup jalouse de tout et tout le monde. Malheureusement pour elle et les gens qui l’entourent, cette jalousie atteint un niveau extrême, au point où elle commence à envier sa propre fille. Le film compte notamment sur les talents de la comédienne québécoise Anne Dorval et Karin Viard. *Sorti en salle le 30 mars

Musique : Les Planètes

Photo courtoisie

Ce concert immersif de la pianiste Louise Bessette plonge son auditoire dans un univers surréaliste. La performance musicale est complétée par une projection d’art numérique réalisé par Yan Breuleux qui répond en temps réel au tempo et aux notes jouées par la musicienne. Cette interprétation de l’œuvre Les Planètes a arrangé par le compositeur et chef d’orchestre Walter Boudreau. *Ce soir à 19h à la SAT, 1201 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Télé : L’avenir en marche

Photo courtoisie

Cette version française du reportage The Future is Now jette un coup d’œil sur les incroyables avancés technologiques ayant complètement bouleversé la façon dont la Chine fonctionne dans les dernières décennies. Le documentaire explore notamment la façon dont les habitants de cette nation controversée vivent aujourd’hui et composent avec tout ces changements. *Ce soir à 20 sur Télé-Québec

Livre : Bagages, mon histoire

Photo courtoisie

Ce livre illustré découle du travail de l’auteur Simon Boulerice qui, à la suite d’ateliers d’écritures aux classes de nouveaux arrivants d’une école secondaire de Montréal, a mis de l’avant l’écriture de ces jeunes immigrants dans un spectacle et dans un film. Maintenant, c’est au tour l’illustrateur Rogé de mettre en image les poèmes de ces jeunes auteurs dans ce touchant livre sur le Québec et tous ces talentueux adolescents qui l’habitent. *Sorti en librairie le 26 mars

Série : Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire saison 2

Photo courtoisie

L’histoire des trois malchanceux, mais ingénieux frères et sœurs Baudelaire est de retour, cette fois-ci au petit écran sur Netflix. Cette série inspirée des livres de l’auteur américain Daniel Handler, qui a écrit la série sous le pseudonyme Lemony Snicket, met notamment en vedette l’acteur Neil Patrick Harris dans le rôle du malicieux tuteur des orphelins qui va tenter par tous les moyens de leur soutirer leur héritage. *Sorti sur Netflix le 30 mars