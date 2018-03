La décision de Walmart décriée

« Je veux que mon fils devienne quelqu’un dans la société, pas qu’il soit tassé, mis de côté et qu’il s’enferme dans la maison. Je veux qu’il soit apprécié et qu’il côtoie des gens », confie Chantal Vincent, dont le fils Keven travaillait au Walmart de Trois-Rivières depuis six ans.

Sa propre fille gagne 4,36 $ par jour dans une usine de casques de construction. Puisqu’elle reçoit une prestation de solidarité sociale à cause de sa contrainte à l’emploi, gagner plus de 100 $ par mois lui ferait perdre ses prestations.

« La personne elle-même se réalise et se sent utile, l’entreprise a accès à des employés compétents et fidèles et la société gagne une personne productive », dit-il.