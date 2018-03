L’art de transformer des Camaro en Trans Am

Complices depuis le premier jour, la Chevrolet Camaro et la Pontiac Firebird ont toutes les deux été lancées en 1967. La réintroduction de la Camaro sur le marché en 2010 coïncidait avec la le dernier souffle de la marque Pontiac. Ce serait un euphémisme d’affirmer que les inconditionnels de la Firebird étaient déçus d’apprendre qu’il n’y aurait pas de suite pour ce modèle phare de Pontiac.

Heureusement, les frères Tod et Scott Warmack ainsi que leur partenaire Jim Dowling ont eu la brillante idée de transformer des Chevrolet Camaro en Pontiac Firebird Trans Am. Après tout, pourquoi pas!

Histoire de tout faire dans les règles de l’art, l’entreprise baptisée Trans Am Worldwide s’est accaparé les droits d’utilisation du nom « Trans Am ».

En 2012, un partenariat a même été créé avec Hurst Performance dans le but de produire la toute première Trans Am Hurst. Le résultat était fort réussi.

Trans Am Germain Goyer

Installée en Floride, cette entreprise peut maintenant compter sur une réputation partout en Amérique du Nord. Elle offre aussi des services de restauration et de modifications de muscle cars.

Quelques-unes de leurs réalisations étaient d’ailleurs présentées au salon de l’automobile de New York. On a notamment pu en observer une de couleur noire. Des décalques dorés avaient été apposés dans l’optique de concevoir une réplique moderne de la célèbre Trans Am conduite par Burt Reynolds dans le film Smokey and the Bandit.

Dans la création de leurs Trans Am, aucun détail n’est négligé. En plus de remodeler le museau, le capot est modifié afin de reconstituer le fameux shaker.

À l’intérieur, le volant et les sièges sont également revus dans l’optique de s’apparenter à ceux des Trans Am d’époque.

