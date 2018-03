Le plaisir de se laisser porter par sa créativité

Jean Brière dans District 31, René Parenteau dans Ruptures, Capitaine Math pour l’émission jeunesse Salmigondis... Jeff Boudreault est aussi porte-parole du Festibière de Chambly depuis douze ans. Pas étonnant, donc, qu’il prolonge sa passion brassicole en étant partenaire de la microbrasserie Beemer. D’ailleurs, la recette qu’il nous propose cette semaine est un rôti de bœuf à la bière rousse. Un délice !

Photo courtoisie

Questionnaire gourmand

Présente-moi ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi.

Sur l’émission Salmigondis, je joue le Capitaine Math et, un jour, j’ai demandé à la costumière de l’émission de me faire un tablier de chef pour la maison, avec trois inscriptions visuelles : une clé à molette, une fourchette et un ouvre-bière. Bref, trois choses qui me définissent bien. Je le mets tout le temps lorsque je cuisine.

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans ta cuisine ?

Photo courtoisie, Kamado Joe Classic

J’ai gardé, par souvenir, le couteau à pain de mon enfance. Il ne coupe plus du tout, mais c’est un souvenir. Aussi, j’ai un Vitamix, côté pratique et efficacité, ce n’est pas battable. Mais, un de mes objets de cuisine chouchou, c’est mon BBQ Kamado Joe. Pour griller et fumer, c’est formidable.

Pour toi, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi ?

Photo Fotolia

Pour commencer, puisque l’îlot de la cuisine est un lieu idéal pour partir la soirée, on y dépose toutes sortes de petits encas. La table est à proximité et c’est donc facile de passer de l’un à l’autre. Charcuteries, fromages, ensuite, un risotto aux fruits de mer ou au canard et champignons. Puis, un bon mijoté l’hiver ou un bon BBQ l’été et... un dessert au chocolat. D’ailleurs, s’il n’y a pas de chocolat pour le dessert, je dis toujours que ce n’est pas un dessert.

Essaies-tu tes recettes avant de les servir à tes invités ?

Justement, les meilleures recettes que j’ai faites dans ma vie étaient des recettes que j’ai transformées. J’adore improviser. Je n’aime pas trop suivre les choses à la lettre et je m’en sors pas mal. Je me laisse porter par mes inspirations culinaires avec ce que j’ai à la maison.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es le plus fier.

Photo Fotolia

Je pense que mon risotto aux fruits de mer, surtout lorsque je le fais avec des pétoncles, est vraiment savoureux. Les amis m’en redemandent. J’aime le faire et le manger.

Dis-nous que tu rates les choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Il n’y a pas longtemps, j’ai invité Ricardo Larrivée à manger à la maison et je ne savais pas vraiment quoi faire, donc, pour ne pas trop stresser, j’ai préparé une raclette. Tout se passe bien, il est tellement gentil et aimable, Ricardo. Sauf que j’ai appris à la télé, quelque temps plus tard, qu’il détestait la raclette.

Meilleure expérience culinaire à vie ?

Dans un restaurant en France, un soir, nous avons mangé en famille dans un petit resto à Moulin. Il n’y avait personne dans la salle, le repas était formidable et le dessert, un moelleux au chocolat d’anthologie. Depuis, c’est mon dessert favori.

Ça sentait quoi, chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petit ?

C’était difficile à la maison, car nous n’étions vraiment pas riches. Ça sentait le steak haché, la simplicité.

As-tu un rêve culinaire, par exemple un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster ?

J’ai eu la chance d’aller en Californie, à Sonoma, dans les vignobles. Un beau moment. Je rêve de pouvoir faire la même chose en Italie, en Toscane, pour la bouffe, les vins, les pâtes, les fromages... Un jour !

Fromage préféré ?

Photo courtoisie

Le Pleine Lune, c’est un fromage à pâte molle, à croûte fleurie, enrobée de cendre végétale. Un délice ! Aussi, le Cheddar Perron, quatre ans. Avec un bon pain et un bon verre de bière Alexander Scott, c’est le bonheur.

Son carnet d’adresses

Tes restos préférés ?

Chez L’Artisan, chemin des Patriotes, à Saint-Mathias. Un de mes restaurants chouchous au Québec. Aussi, Chardo - resto & bar à vin, à Bromont. Le chef est un ancien du Bouillon Bilk. C’est une cuisine créative avec une belle carte de vins et un service attentionné. Je le recommande.

Resto préféré pour sortir en tête-à-tête ?

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Gaïa - Resto Végan, à Bromont. Un restaurant étonnant. La cuisine est savoureuse et rien ne te laisse entrevoir que tu manges vegan. C’est un vrai coup de cœur.

Resto préféré pour tes sorties en groupe ?

Sushi Shop à Bromont. C’est simple, super pratique. Je commande, je vais chercher et on mange ça à la maison. Les enfants sont bien heureux, c’est parfait.

Boutique gourmande ou artisan préféré ?

Ben là, je ne peux pas laisser sous silence que je suis partenaire d’une formidable microbrasserie, chez Beemer. On a quatre bières, mais on va lancer bientôt une vraie eau de vie de bleuets, distillée ici, au Québec. C’est beaucoup de plaisir et de fierté.

Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

À Québec, j’ai mes habitudes. Le Cloché Penché, La Bûche, L’Affaire est ketchup.

Vin préféré ?

Je suis un amateur de vin rouge puisque je suis un amateur de viande rouge. Espagne, Portugal, Italie, souvent de la Maison Massi. J’aime bien aussi Osoyoos Larose de la Vallée de l’Okanagan.

Produit culinaire chouchou ?

Le piment d’Espelette.

Recette fétiche ?

Osso buco, à la maison comme au restaurant.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

De l’huile de truffe. Faut que je me calme, car j’en utilise beaucoup.

Gourmandise coupable ?

Le chocolat, vraiment.

Ton style de cuisine préféré ?

Je suis vraiment un carnivore et je m’en confesse. Sinon, la cuisine italienne et les grands classiques de la cuisine française.