Le procès du présumé fraudeur du Casino de Charlevoix reporté

Le procès du présumé fraudeur australien Yujin Wu qui devait avoir lieu la semaine prochaine au palais de justice de La Malbaie devra être reporté puisque son avocat entend débattre d’une requête en exclusion de preuve.

C’est le 3 avril que le procès du jeune prodige informatique de 23 ans devait se tenir dans la région de Charlevoix, mais s’est plutôt au palais de justice de Québec que le dossier sera ramené pour que le juge Pierre L. Rousseau puisse entendre les requêtes que l’avocat de Wu entend débattre.

Me Stéphane Harvey a ainsi déposé deux requêtes : l’une pour exclusion de preuve et l’autre pour qu’il puisse avoir « accès à une pièce saisie» lors de l’arrestation de son client en juin 2017.

Dans le cadre de sa première requête, l’avocat veut faire exclure une série de photos du téléphone cellulaire de l'accusé prises le 22 juin au Casino, un CD daté du 28 juin et «trois rapports de Loto-Québec du 28 juin écrits par un rédacteur anonyme».

«De façon générale, le requérant est pris par surprise, mais plus particulièrement par la production des rapports de Loto-Québec puisqu’ils sont incomplets, qu’ils devront faire l’objet d’une demande de complément» et qu’un expert pourrait même être nécessaire lors de l’audition.

Selon Me Harvey, la divulgation tardive d’éléments de preuve aussi importante et essentielle est «impardonnable» et «le seul remède approprié dans ces circonstances est l’exclusion des éléments de preuve» divulgués tardivement.

L’avocat désire également avoir accès au téléphone cellulaire de son client qui a été saisi par les policiers.

Selon la requête déposée, il y aurait, à l’intérieur du téléphone un enregistrement de l’interception de son client effectué par les policiers le 9 juin 2017.

Rappelons que lors de l’enquête sur remise en liberté du jeune australien, il avait été possible d’apprendre que Wu, « un spécialiste en informatique » qui gagnait sa vie « en jouant au poker et en faisant du gambling » aurait utilisé deux cellulaires, un ordinateur et une oreillette pour « tricher à la roulette ».

Entre le 9 et le 11 juin, Wu a ainsi pu mettre la main sur un gain de 34 000 $ au Casino de Charlevoix. Une semaine plus tard, il empochait 21 700 $ au même casino.

À la suite de son arrestation, une perquisition avait permis aux autorités de mettre la main sur 53 000 $ canadiens.