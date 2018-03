Lire, c’est le bonheur !

En cette période pascale où tout un chacun a au moins un jour de repos, je suis certain que plusieurs en ont profité pour aller voir son libraire, si ce n’est une librairie d’occasion. Lire c’est une habitude et dans le cas de votre blogueur, un bien immense qui parfois efface les petits tracas de la vie. Un livre sur les livres et la lecture, oui c’est possible.

Du 10 janvier 1975 au 22 janvier 1990, Bernard Pivot a animé la célèbre émission Apostrophes. Une fois par semaine, il recevait des écrivains, des scientifiques, des penseurs, parfois des gens d’autres milieux qui aimaient profondément l’univers littéraire. Passeur avec une bonne dose humour, féroce lecteur, Bernard Pivot offrait une tribune inouïe

qui fait bien défaut de nos jours. Pour qui aime un peu la vie des livres, les chroniques reliées au genre se font de plus en plus rares, et ne parlons pas de la télé qui a sciemment glissé sous le tapis tout ce qui peut être une nouveauté.



La foi du charbonnier

Vaille que vaille, nous pensons encore que la lecture apporte un bonheur infini, comme le prouve avec justesse Lire. Ce drôle de bouquin qui est loin d’être un pensum réunit la plume du maitre et de sa fille Cécile. Un peu comme le fit Daniel Pennac à une époque sur le droit tout et parfois rien, le père et la fille s’interrogent sur le sens donné la lecture, et la place qu’elle prend dans nos vies. Si l’ami Pivot dévora de tout ou presque pendant ses années de sacerdoce pour la télé. Cécile est une lecture impénitente. Au hasard des chapitres qui vont de : Lire c’est s’isoler, à offrir des livres ou comment ranger ceux-ci quand la maison est envahie, ce bréviaire du lecteur impénitent réussit son tour de force.

Celui de nous faire lire encore plus ou donner envie, avec ce je ne sais quoi de farfouilleur dans notre bibliothèque où se faire un cadeau.