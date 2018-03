Mariage et famille

Fiancés depuis les Fêtes, Sally Folk et son conjoint Marc-André Littée n’ont pas encore fixé de date pour leur mariage. Mais une chose est certaine : le couple tient à impliquer leur fille Genève, 2 ans, dans la cérémonie. Et peut-être même un prochain enfant...

« On veut avoir plus qu’un enfant. Alors on se dit que si on fait un mariage, ce serait l’fun d’avoir une famille complète à impliquer dans l’événement. Je ne suis pas enceinte, mais si jamais on a un deuxième enfant prochainement, peut-être que le mariage sera retardé », a confié la chanteuse, au bras de son conjoint, au lancement du nouvel album de Rémi Chassé, mardi soir.