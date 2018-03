Place aux rosés

Les terrasses ne sont peut-être pas encore ouvertes, mais le printemps est bel et bien arrivé les amis. Lors de la dernière chronique vin, je vous avais fait la promesse d’effectuer une sélection de vins rosés pour saluer le début de la saison. Voici donc pour vous des choix de vins ni blancs ni rouges qui ne vous laisseront pas sur votre appétit... ou plutôt sur votre soif.

Le choix de ce type de vin est vaste, car tout près de 200 étiquettes différentes nous sont proposées sur les tablettes du monopole présentement. Ça va de 10 $ à une cinquantaine de dollars la quille. Il y en a des clairs, des plus foncés, des secs, des sucrés, des caressants, des élégants, des commerciaux... Bref, il y en a vraiment pour tous les budgets et pour toutes les papilles. Voici mes préférés en ordre de prix.

Moins de 12 $

Sous la barre des 12 $, votre choix pourrait s’arrêter sur les suivants : le Coto de Hayas de Aragonesas à 10,50 $ (12699701), le Listel Gris à 11,35 $ (270272), le Domaine de Gournier à 11,60 $ (464602), mais aussi et surtout sur l’efficace et hyper constant Borsao Rosado Seleccion à 11,75 $ (10754201). Des rosés ibériques et du sud de la France qui ne vous feront pas honte devant la visite lors de votre premier 5 à 7 sur le patio.

Entre 12 et 15 $

Entre 12 et 15 $, faites une confiance aveugle à ces 5 produits : la cuvée Vieilles Vignes de Cazal Viel à 12,35 $ (10510354), le Simboli de La Vis à 12,70 $ (12667911), le Buti Nages de Gassier à 14,55 $ (427625), le Champs de Florence du Domaine du Ridge à 14,55 $ (741702) ou l’impeccable Rosé du Château Sainte-Roseline à 14,80 $ (534768). Des fioles au contenu sans sucre qui feront un hit sur des plats à partager. Nachos, pilons de poulet, pointes de pizza, tacos...

Entre 15 et 20 $

Dans la catégorie des rosés dont le prix varie entre 15 et 20 $, voici de très bons achats : le Pive Gris de JeanJean à 15,25 $ (11372766), le Charles & Charles de Trinchero à 16,60 $ (13189017), le Côte des Roses de Gérard Bertrand à 18,35 $ (12521962), sans oublier le désormais célèbre Pétale de Rose de Régine Sumeire à 19,65 $ (425496). Saumon, sushis, salades, crabe des neiges et fromages leur iront à ravir.

À plus de 20 $

Pour ceux qui voudraient mettre un peu plus de 20 $ l’unité, je vous recommande ces 2 top cuvées : le provençal rosé du Château de Miraval à 22,20 $ (12296988) ou le californien Vin Gris de Cigare de Bonny Doon à 22,75 $ (10262979). Comme pour les autres suggestions de cette chronique, je vous conseille de ne pas les servir froids et de plutôt viser 10-11 degrés Celsius pour pleinement profiter de leurs vertus.

Rioja Crianza 2012

Photo courtoisie

Burgo Viejo

La Rioja - Espagne

Code : 12848308

Prix : 17,25 $

Servir à 16-17 degrés Celsius.

Des plats de longue cuisson à la mijoteuse. Bœuf, agneau, légumes racines...

Malgré ses 6 ans d’âge, cette bouteille espagnole est encore en bonne forme et loin d’être à bout de souffle. Son nez de cuir, de tabac à pipe, de fruits rôtis, de poudre de cacao et d’épices douces est fort agréable. Au gustatif, les tanins sont passablement fondus, le produit est glissant et la fraîcheur est au rendez-vous. Évitez les déceptions et ne l’oubliez pas plus de 12 à 18 mois dans votre réserve.