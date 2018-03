Restons polis

Comme disait ma divine tante Germaine, il y a absence de bienséance. Après avoir juré au douanier que vous ne ramenez pas de palmier en entrant au Canada par le poste frontalier de Lacolle, vous verrez en bordure de la route une immense affiche sur laquelle on vous informe que les détecteurs de radar sont interdits chez nous. En français avec de grosses lettres et, en tout petit à côté, la traduction anglaise.

Côté dimension de la calligraphie, la logique serait l’inverse. Le message est surtout pour les Américains. Nous, on le sait que la SQ peut débâtir ton char si on te suspecte d’avoir un détecteur de radar. Eux, ils ne le savent pas. Mais ça, ça s’inscrit dans cette malepeur proverbiale que nous avons d’utiliser l’anglais. Chérir notre précieux français, une chasse scrupuleusement gardée, c’est parfait, mais pas sur ce point d’accueil pour des touristes et des gens d’affaires auxquels nous devrions montrer un peu plus de courtoisie, de gentillesse et même d’empressement.

Bienvenus

Tout au long du parcours d’environ 40 minutes vers Montréal, pourquoi ne pas aligner des affiches aux 5 kilomètres sur lesquelles ils découvriraient qu’on est heureux de les recevoir. Leur expliquer que chez nous, ça se passe en français et en kilomètres. Leur apprendre quelques mots comme « bonjour », « merci », « pont », « toilette » et surtout « travaux ».

Ce ne sont pas ces touristes, camionneurs et commerçants américains qui intimident notre français. Ils sont des visiteurs qui, avant d’entrer dans le seul sanctuaire francophone d’Amérique du Nord, pourraient être mieux accueillis par des clins d’œil d’affable transition. Et pourquoi pas un tableau digital les informant ponctuellement de l’immense valeur de leur dollar une fois qu’ils sont chez nous.

Amenez-en des billets verts...

Vendrediraton

Le Canadien a encore des chances de faire les séries s’il gagne 4 matches par jour d’ici la fin de saison.

Céline fête son anniversaire et annule 50 shows.

Toute une révélation dans District 31. Qui aurait cru que Séraphin était dans les Services secrets.

700 Hells au Québec l’été prochain. Enfin, de l’argent neuf.

À demain

Je m’excuse pour le temps gris d’hier. Je n’ai pas encore défait mes bagages.