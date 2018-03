Un antipatriote retiré pour de bon à Chambly

CHAMBLY | Le nom d’un lieutenant-gouverneur britannique qui a brûlé des villages et condamné 12 patriotes à la pendaison en 1838 sera retiré définitivement de la Ville de Chambly, le 16 avril, malgré la colère des citoyens.

La Commission de toponymie du Québec a donné le feu vert mercredi à Chambly pour retirer la rue et le parc Colborne, tous deux nommés en l’honneur du lieutenant-gouverneur britannique Sir John Colborne.

La Ville en profite en plus pour déplacer le nom de la rue Ostiguy. Outre les habitants de ces rues, les commerçants estiment être lésés financièrement par le changement d’adresse.

Copropriétaire de la brasserie artisanale Bedondaine et Bedons ronds située sur la rue Ostiguy, Stéphanie Lamarche n’a pas caché sa frustration quant aux coûts qu’elle devra débourser.

« On va devoir modifier nos publicités, le lettrage de nos camions, changer notre adresse auprès de nos fournisseurs, et plusieurs autres démarches coûteuses. Le temps et l’énergie déployés n’étaient pas nécessaires », a expliqué M. Bourgault.