Un homme bon et généreux

Les Expos avaient acquis Rusty Staub des Astros de Houston en retour de Jesus Alou et de Don Clendennon, avant le début de la saison 1969, mais ce dernier a refusé de rallier les Astros.

Éventuellement, les Expos ont cédé, outre Alou, les lanceurs Jack Billingham et Skip Guinn et un montant de 100 000 $, et Rusty est devenu le premier véritable ambassadeur du baseball au Canada.