Une fête des Mères avec cinq ex de La Voix au Centre Vidéotron

Trois finalistes et deux vainqueurs de La Voix vont faire équipe sur la scène du Centre Vidéotron pour un spectacle qui sera présenté le jour de la fête des Mères, a appris Le Journal.

Les lauréats Kevin Bazinet (2015) et Stéphanie St-Jean (2016) rejoindront Jérôme Couture (2013), Renee Wilkin (2014) et Yvan Pedneault (2016) pour ce spectacle qui sera présenté exclusivement à Québec, le 13 mai.

À l’origine de ce projet, il y a la volonté de Couture, Wilkin et Pedneault de monter un spectacle commun à proposer aux festivals estivaux.

« Un festival s’est montré intéressé et puis le Centre Vidéotron est arrivé dans le décor. On s’est dit que ce serait cool et qu’on pourrait inviter d’autres amis. C’est là qu’on a pensé à Kevin et Stéphanie », relate Jérôme Couture.

Si certains, comme Jérôme et Renee, ont gardé le contact après La Voix, ce sera l’occasion de retrouvailles pour d’autres.

« Je n’ai pas revu Yvan, qui était pourtant dans mon année. J’ai hâte d’entendre sa grosse voix puissante. Ça me manque », plaisante Stéphanie St-Jean.

En solo, duo ou trio, les cinq voix interpréteront leurs chansons, mais aussi des reprises à l’occasion de ce spectacle qui sera présenté, exceptionnellement, en après-midi, à 14 h 30.

« Ce sera très varié étant donné que nous sommes tous les cinq très différents », annonce Renee Wilkin, qui pigera notamment dans les pièces soul de son nouvel album. Elle a aussi glissé dans la conversation qu’une reprise d’un succès de Stevie Wonder sera au menu.

Un lien fort

Ces cinq lauréats de La Voix ont tous emprunté des parcours différents après leur participation au populaire concours télévisé. Les revoir ensemble sur une scène relève néanmoins de l’évidence, tellement le lien qui unit les anciens de l’émission est fort.

« C’est tellement intense ce qu’on vit. On se rejoint tous dans la musique, qui est notre passion. On travaille fort, parfois avec des artistes internationaux, on se dépasse. Parfois, on vient à fleur de peau avec le stress de vouloir performer devant les millions de téléspectateurs. Ce n’est pas commun de vivre ça. Après, quand on se rencontre, même si nous n’étions pas dans la même année, il y a une connexion », explique Jérôme Couture.

« On sait ce que ça implique et nous sommes conscients de la chance que nous avons eue d’obtenir toute cette visibilité et avoir acquis un public. Mais on veut le garder et garder la flamme après » , conclut Renee Wilkin.

► Les billets pour le spectacle seront mis en vente le 6 avril. Un seul prix, 45 $ taxes incluses, pour ce concert présenté dans un Centre Vidéotron en formule théâtre.