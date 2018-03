8 choses à faire à Calgary

La ville de Calgary se veut quasi un passage obligé pour quiconque traverse le pays ou visite le parc national de Banff. Vrai, les tours de béton font bien pâle figure aux côtés des splendides merveilles naturelles des environs. Si vous êtes un citadin dans l’âme, vous y trouvez quelques attraits qui méritent un court arrêt. Si toutefois vous avez du sang de cowboy, tenez bien votre chapeau, car l’énergie qui s’y dégage, surtout lors du Stampede, vous fera crier « Hiii Haaa » !

Faire la fête comme un cowboy Photo courtoisie, Canadian Tourism Commission

Le Stampede de Calgary est un rodéo annuel qui transforme la ville en une véritable foire. Pendant une dizaine de jours, plus d’un million de personnes se massent sur différents sites pour cette grande fête des cowboys. Spectacles endiablés, défilés colorés et épreuves d’habileté meublent l’horaire. En 2018, l’événement se tiendra du 6 au 15 juillet avec comme tête d’affiche Brad Paisley.

Faire le Achy Breaky Dance Photo courtoisie E. Rainer Halama

Stampede ou non, le Ranchman’s est un incontournable pour tout vrai cowboy et amateur de musique country. Si vous êtes aspirant dans ce domaine, des cours de two-step et de danse en ligne sont offerts sur place. Pour les plus audacieux, trois taureaux mécaniques vous attendent afin de relever le défi. Le cas contraire, poussez-y votre curiosité, ne serait-ce que pour voir tous les souvenirs accrochés aux murs.

Faire une pose au pont de la paix

Le Peace Bridge est rapidement devenu un symbole iconique de Calgary. Inauguré en 2012, ce long tube de 130 mètres à la charpente d’un rouge vif permet à la base aux piétons et cyclistes de joindre les rives nord et sud de la rivière Bow. Pour les photographes, il s’agit toutefois d’un sujet parfait en avant-plan pour capter la silhouette de la ville.

Faire bonne note de la musique

Tout neuf, le Centre national de musique impressionne tant par son architecture extérieure que par sa surprenante collection d’instruments et d’artéfacts. Plus de 2000 objets se trouvent sous son toit, dont le studio mobile des Rolling Stones, le premier piano qu’Elton John utilisa pour composer ses chansons et la guitare de Randy Bachman à la base du tube à succès des Guess Who, American Woman.

Faire la fusée sur une piste glacée Photo courtoisie, Winsport

Tous les quatre ans, vous voyez à la télévision des casse-cous dévaler une piste glacée à toute allure dans une espèce de fusée métallique ou sur un genre de traîneau. Si cette expérience vous tente, il est possible de faire une descente en bobsleigh, en luge ou en skeleton aux installations olympiques de Calgary, situées à une trentaine de minutes du centre-ville.

Faire un retour dans le temps Photo courtoisie, Heritage Park Historical Village

Le village historique Heritage Park est le plus grand musée à ciel ouvert au Canada, couvrant 127 acres. Quatre secteurs représentent tous les pans de la colonisation de l’Ouest canadien entre les années 1860 et 1950. Plusieurs des bâtiments sur le site y ont été transportés de leurs emplacements originaux et on y trouve même deux authentiques locomotives à vapeur.

Faire une pause dans un parc aux racines québécoises

Le parc urbain Prince’s Island est situé sur une île au milieu de la rivière Bow. Il accueille plusieurs festivals estivaux dont un fort couru de musique folk. Fait intéressant, cette oasis de paix à deux pas du centre-ville a été nommée en l’honneur d’un homme d’affaires né à Trois-Rivières, Peter Anthony Prince, venu y établir le moulin à bois Eau Claire en 1886.

Faire un tour dans la tour