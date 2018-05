FRENETTE, Georgette

(née Trottier)



Le 22 mars dernier est décédée à l'âge de 92 ans Mme Georgette Trottier, épouse de feu Alain Frenette.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (feu Roland), Pierre (Diane), Louise, Suzanne (Normand), Claire, André (Lyne) et Thérèse (Pierre), ses 7 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants, sa soeur Adrienne, ses belles-soeurs Olive et Liliane, ainsi qu'autres parents et amis.Ses funérailles auront lieu le vendredi 25 mai prochain à 11h en l'église de St-Hubert, située au 5310 ch. Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3N7. Les membres de sa famille vous accueilleront sur place dès 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.Coopérative funéraire du Grand Montréal450-677-5203