Au cœur de la jungle et de la civilisation maya

Le lobby, grandiose, avec ses longues plantes vertes descendant du toit en bois, donne sur une rivière artificielle qui se fraye un chemin entre des bâtiments aux couleurs éclatantes. De magnifiques perroquets aras se réunissent autour de mangeoires et communiquent entre eux par des cris reconnaissables entre tous.

Nature et ruines

Photo courtoisie Hortense Des Dorides

L’Occidental at Xcaret Destination compte 765 chambres et suites, réparties dans 15 bâtiments. Ce qui frappe vraiment, c’est l’exubérance de cette jungle et de la végétation. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir des singes sauter d’arbre en arbre. Dépaysement assuré.