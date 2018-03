Céline Dion remercie ses admirateurs pour leurs souhaits d’anniversaire

Céline Dion, qui a célébré son 50e anniversaire de naissance vendredi, a tenu à remercier ses admirateurs sur les réseaux sociaux.

Dans un message relayé sur Facebook et sur Twitter samedi, la chanteuse québécoise écrit avoir été «profondément touchée» par les messages, témoignages et chansons enregistrées par ses fans pour marquer son demi-siècle de vie.

«J'ai célébré dans l’intimité, entourée de ma famille, et vos souhaits et pensées m’ont accompagnée toute la journée», a-t-elle partagé.

«Merci pour votre amour et votre soutien, et merci de prendre une si grande place dans ma vie depuis toutes ces années. J’ai hâte de revenir au sommet de ma forme et de vous revoir tous!» a-t-elle poursuivi.

Rappelons que Céline Dion a dû annuler une série de spectacles à Las Vegas en raison d’un trouble à l’oreille qui nécessite une intervention chirurgicale. Elle doit, si tout va bien, remonter sur la scène du Colosseum du Caesars Palace pour une série de spectacles se déroulant du 22 mai au 6 juin, puis elle doit partir en tournée en Asie.