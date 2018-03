Coincé cet hiver dans le port de Montréal: le «USS Little Rock» a quitté la métropole samedi matin

Le «USS Little Rock», le navire de guerre américain qui a passé la plus grande partie de l’hiver dans le port de Montréal pour des raisons climatiques, est parti vers son port d’attache de la Floride tôt samedi matin.

Le navire, mis en service en décembre, était parti de Buffalo, dans l’État de New York, avec quelques jours de retard en raison du mauvais temps dans la région des Grands Lacs. Arrivé à Montréal, qui venait de vivre une période de froid intense, il est resté coincé en raison de la glace et mis à quai pour le reste de la saison hivernale avec ses 70 membres d’équipage à bord.

Il est donc resté à Montréal jusqu’à ce que les conditions météo s’améliorent et que la glace fonde dans la voie maritime du Saint-Laurent afin de lui permettre de circuler en toute sécurité. Le Port de Montréal a confirmé à l’Agence QMI que le navire était parti de la métropole à 6 h 15 escorté par un brise-glace de la Garde côtière canadienne, ajoutant que la voie maritime est actuellement dégagée.

La capitaine de corvette Courtney Hillson, porte-parole de la force navale de surface de l’Atlantique au sein de la Marine américaine, a aussi confirmé à l’Agence QMI le départ du «USS Little Rock», ajoutant dans un communiqué qu’il effectuera plusieurs visites dans différents ports sur son chemin vers la base de Mayport, en Floride, où il arrivera en avril.

«Nous apprécions grandement l’appui et l’hospitalité de la ville de Montréal, de l’Administration portuaire de Montréal et de la Garde côtière canadienne, a pour sa part déclaré le commandant du navire, Todd Peters, dans le même communiqué. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu renforcer nos solides partenariats.»

Du bruit qui dérange

Le «USS Little Rock» a défrayé la manchette au cours de l’hiver à cause du bruit intense dégagé jour et nuit par des génératrices installées sur le quai peu après son arrivée à Montréal. Plusieurs résidents du secteur du port où il était amarré se sont plaints de ce bruit, le qualifiant d’insupportable. L’Administration portuaire de Montréal a dû installer un mur antibruit et adopter d’autres mesures pour assurer une bonne cohabitation.

Le «USS Little Rock» est un navire de classe LCS (combat côtier) Freedom construit par le chantier maritime de Marinette, dans le Wisconsin, au coût de 440 millions $ US.