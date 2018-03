Élections du 7 juin: les libéraux chauffent les conservateurs de Doug Ford en Ontario

TORONTO | Est-ce le nouveau chef conservateur Doug Ford qui effraie l’électorat ou est-ce que le budget très dépensier déposé cette semaine par les libéraux a fait mouche auprès de l'électorat? Toujours est-il qu’un sondage publié samedi dans le National Post indique une embellie soudaine pour les troupes de la première ministre Kathleen Wynne.

Les conservateurs dominent encore, avec 36 % des intentions de vote, mais l’écart avec le gouvernement sortant, qui dirige l’Ontario sans interruption depuis 15 ans, se resserre. Les libéraux sont crédités de 29 % des appuis dans ce coup de sonde réalisé auprès de 728 électeurs par la firme Forum Research.

Les libéraux n’ont pas remporté pour autant, du moins à ce stade-ci, leur pari de poursuivre leur long règne à la tête de la province la plus riche du Canada.

Selon le sondage, les conservateurs de Doug Ford, frère du controversé ex-maire de Toronto Rob Ford, remporteraient l’élection si elle avait lieu aujourd’hui, mais la remontée des libéraux les priverait d’une majorité. Doug Ford dirigerait ainsi un gouvernement minoritaire avec 57 sièges, en laissant 36 aux libéraux et 31 aux néo-démocrates.

Le Nouveau Parti démocratique ontarien profite d’ailleurs lui aussi du recul des conservateurs, mais il doit se contenter du troisième échelon.

«L'augmentation du soutien aux libéraux est aussi brutale que soudaine», a dit le président de Research Research, Lorne Bozinoff, par communiqué.

«Nous n'avons montré qu'une mer de bleu en Ontario depuis plus d'un an, les libéraux balançant entre la deuxième et la troisième place, a poursuivi M. Bozinoff. Si les libéraux peuvent transformer cette étincelle en dynamique, cela pourrait générer une course plus compétitive en juin. Ce budget semble être un bon début pour les libéraux provinciaux.»

Les prochaines semaines promettent donc d’être mouvementées en Ontario, à l’aube des élections générales du 7 juin prochain. Ce sondage indique que rien n'est gagné pour Doug Ford.