Ils célèbrent Pâques en se faisant baptiser à l’âge adulte

De plus en plus de croyants sont baptisés à l’âge adulte. Comme chaque année, quelques-uns ont profité de la traditionnelle messe du Samedi saint, samedi soir, pour faire « leur entrée dans la famille de Dieu ».

À quelques minutes du début des célébrations, Éléonore tape du pied dans les couloirs de la sacristie de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.

« Je suis nerveuse. Ça fait deux ans que j’attends ce jour-là », s’exclame la jeune femme de 28 ans qui a également reçu l’eucharistie et la confirmation samedi soir.

Comme un enfant

Bien qu’elle dépasse les cinq pieds six, Éléonore s’est agenouillée devant l’archevêque Christian Lépine, qui lui a versé de l’eau sur la tête, comme il a l’habitude de le faire pour les poupons qu’il baptise.

« C’est beau de voir des adultes choisir de se faire baptiser. Surtout que ce n’est pas évident d’avoir la foi dans notre société aujourd’hui », s’émeut Mgr Lépine.

Plus qu’un symbole

Pour Éléonore, « faire partie de la famille de Dieu » prend aussi une connotation particulière.

« Après avoir fait toutes les démarches, je vois Dieu d’une autre façon. J’ai l’impression de mieux me connaître », médite-t-elle avec son léger accent d’Europe de l’Est.

Comme elle a grandi dans un ancien pays communiste, la religion a toujours été taboue pendant son enfance.

« J’ai toujours eu une grande spiritualité, mais je ne pouvais pas l’exprimer. Je n’avais jamais eu la chance d’être baptisée avant », raconte Éléonore, qui préfère taire son nom de famille et ne pas être photographiée par peur de représailles.

De plus en plus d’enfants ne sont pas baptisés, remarque l’abbé Robert Gendreau, qui accompagne des adultes tout au long de leur conversion.

Choisir Dieu pour vrai

« C’est clair qu’enseigner à des adultes est plus intéressant qu’enseigner à des enfants. Dans leur cas, on sent vraiment que ça vient d’une démarche personnelle. Ce n’est pas juste pour les photos », commente l’homme d’Église.

Les adultes peuvent se faire baptiser toute l’année, mais Pâques a une signification particulière, rappelle l’abbé Gendreau.

« On célèbre la résurrection de Jésus. On célèbre une nouvelle vie. »

Éléonore a elle aussi de quoi fêter.

« Je vais enfin pouvoir me marier avec mon fiancé. Je vais aussi pouvoir me lever pour prendre la communion comme tout le monde », se réjouit-elle.