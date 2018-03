La police demande l’aide du public pour retrouver Sandra Beaudet disparue depuis jeudi à Shawinigan

Un appel à la population a été lancé par la Sûreté du Québec afin de localiser une femme de Shawinigan portée disparue depuis jeudi.

Sandra Beaudet, 33 ans, «aurait été vue la dernière fois vers 19 h, le 29 mars dans le secteur de l’avenue Saint-Marc à Shawinigan», a mentionné la SQ dans un communiqué. «Elle se déplacerait à pied et nous craignons pour sa santé et sécurité.»

Mme Beaudet mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 74 kg (160 lb). Elle a les cheveux courts bruns et les yeux verts.

Au moment de sa disparition, elle portait un chandail rayé rose et blanc, un manteau kaki avec capuchon de fourrure, un pantalon noir et des bottillons.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver cette personne est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.