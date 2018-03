La voix des personnes handicapées va porter

La réalité des personnes handicapées ou composant avec différentes formes de déficiences physiques ou intellectuelles est appelée à occuper beaucoup plus de place dans l’espace médiatique et dans notre vie politique.

Prenez juste votre Journal de ce matin. Nous nous intéressons à la décision de Walmart de mettre fin à son programme d’intégration au travail pour les personnes handicapées, une nouvelle qui a fait vivement réagir Charles Lafortune, comme beaucoup d’autres personnes. Notre collègue Richard Martineau propose par ailleurs un texte touchant sur ce sujet.

Dans notre section Le choc des idées, vous trouverez également le plaidoyer de parents d’enfants atteints de paralysie cérébrale qui réclament l’accès à un traitement qui permettrait une progression importante de leur potentiel et de leur autonomie.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg. Chaque jour, des milliers de familles québécoises s’arrachent le cœur pour permettre à l’un des leurs d’aspirer à la vie la plus normale possible. C’est autant de personnes qui affrontent chaque jour des obstacles qui n’en sont pas pour la plupart des gens.

L’enjeu est appelé à prendre une importance grandissante. D’une part parce que les parents ne sont plus prisonniers de leur isolement. Toujours aux prises avec des défis quotidiens qui leur donnent encore moins le temps de revendiquer que le citoyen lambda, ils disposent désormais des technologies de l’information et des réseaux sociaux pour réverbérer leurs messages.

Enjeu collectif

En outre, l’espérance de vie progresse en même temps que les maladies chroniques surviennent plus tôt. Ce n’est pas la même réalité que celle des personnes handicapées, mais cela fera quand même exploser la demande pour des aménagements, des infrastructures et des logements adaptés, ainsi que pour des services à domicile.

Les médias s’intéressent déjà aux histoires individuelles de ces personnes qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés dans leurs rapports avec le gouvernement ou avec les employeurs. On tarde toutefois à en faire un enjeu collectif et pesant dans nos débats publics.

En France, lors d’une campagne électorale, l’observateur étranger s’étonne de voir les groupes représentant les personnes handicapées faire entendre haut et fort leurs revendications. Leurs porte-parole sont régulièrement invités par les médias à se prononcer sur différents dossiers.

Aux États-Unis, ce n’est pas pour rien qu’on a abondamment parlé des grimaces de Donald Trump imitant un journaliste handicapé. Les démocrates ne manquent pas de courtiser les gens « with disabilities » en leur offrant le podium lors de leurs activités, au même titre qu’on le fait pour les représentants noirs, latinos ou LGBT. Aux conventions des deux grands partis, les publications et les groupes portant le discours de ces personnes sont très visibles.

Lobby

Au Québec, moins que dans le reste du Canada, on ne sent pas encore autant l’influence de ce qu’on finira par qualifier de lobby, même s’il y a beaucoup d’associations qui défendent leurs intérêts. Elles ne sont peut-être pas assez bien financées pour être aussi organisées.

Cela dit, ça va changer. La voix des personnes handicapées ou déficientes et de leurs proches va porter de plus en plus fort.

Par le biais des médias traditionnels et sociaux, par l’intervention de gens comme Charles Lafortune et par l’intérêt des politiciens, ça ne pourra faire autrement que d’arriver chez nous aussi.

Et c’est peut-être Walmart qui sera la première organisation à en faire la douloureuse expérience.