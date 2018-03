L’aventure est terminée pour Ryan Kennedy

C’est sur un fond de bisbille entre son coach Zazie et lui-même que Ryan Kennedy a quitté l’émission The Voice, samedi soir, au terme de son deuxième passage sur le plateau de TF1.

L’auteur-compositeur-interprète québécois, qui a participé à La Voix en 2016 et qui a deux albums à son actif, a participé samedi à la seconde étape, celle des « auditions finales ». Cette étape, qui se compare aux duels ici, rassemble trois candidats à la fois dans l’arène, qui interprètent une chanson chacun. Leur coach n’en choisit qu’un seul qui poursuivra l’aventure.

« Les Français prononcent “je reviendrais” plutôt que “je reviendrai”, et “hiver-e” plutôt qu’hiver. On s’est un peu obstiné là-dessus. C’est certain qu’ils ont une façon de chanter qui est un peu différente », a expliqué celui qui s’est rendu quatre fois à Paris pour les tournages depuis l’automne.